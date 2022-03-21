https://ria.ru/20220321/zapakh-1779206834.html

Стоматолог назвал причины неприятного запаха изо рта

Стоматолог назвал причины неприятного запаха изо рта - РИА Новости, 21.03.2022

Стоматолог назвал причины неприятного запаха изо рта

Неприятный запах изо рта может появиться даже после чистки зубов, среди причин - заболевания десен и слизистой оболочки, кариес, курение, гастрит с повышенной... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T09:19

2022-03-21T09:19

2022-03-21T09:23

общество

здоровье - общество

москва

департамент здравоохранения г. москвы

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Неприятный запах изо рта может появиться даже после чистки зубов, среди причин - заболевания десен и слизистой оболочки, кариес, курение, гастрит с повышенной кислотностью, опухоли желудка или пищевода, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-стоматолог Депздрава Москвы Игорь Золотницкий."Галитоз - неприятный запах изо рта - может появиться даже после чистки зубов. Факторами могут быть заболевания десен и слизистой оболочки, кариес и его осложнения, ксеростомия. Зловоние может возникать при ношении брекетов, зубных пластин, протезов, под которыми скапливаются остатки пищи. Любое инородное тело во рту требует дополнительного очищения", - отметил собеседник агентства.Врач отметил, что также факторами неприятного запаха могут стать курение, гастрит с повышенной кислотностью, язва желудка, двенадцатиперстной кишки, недостаточность кардиального сфинктера, дивертикулы пищевода, злокачественные опухоли желудка или пищевода."Зубы нужно чистить 3 раза в день, желательно после каждого приема пищи. Также нужно использовать ирригатор, зубную нить и ершики", - рассказал Золотницкий.По словам стоматолога, выбирать нужно мягкую щетку, щетинки должны быть ненатуральные. При этом паста может быть любой, даже самой дешевой. Движения щетки при чистке должны быть круговые.

https://ria.ru/20220320/zuby-1779102962.html

https://ria.ru/20220320/zuby-1779086822.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, здоровье - общество, москва, департамент здравоохранения г. москвы