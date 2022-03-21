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Стоматолог назвал причины неприятного запаха изо рта - РИА Новости, 21.03.2022
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Стоматолог назвал причины неприятного запаха изо рта
Стоматолог назвал причины неприятного запаха изо рта - РИА Новости, 21.03.2022
Стоматолог назвал причины неприятного запаха изо рта
Неприятный запах изо рта может появиться даже после чистки зубов, среди причин - заболевания десен и слизистой оболочки, кариес, курение, гастрит с повышенной... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T09:19
2022-03-21T09:23
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Неприятный запах изо рта может появиться даже после чистки зубов, среди причин - заболевания десен и слизистой оболочки, кариес, курение, гастрит с повышенной кислотностью, опухоли желудка или пищевода, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-стоматолог Депздрава Москвы Игорь Золотницкий."Галитоз - неприятный запах изо рта - может появиться даже после чистки зубов. Факторами могут быть заболевания десен и слизистой оболочки, кариес и его осложнения, ксеростомия. Зловоние может возникать при ношении брекетов, зубных пластин, протезов, под которыми скапливаются остатки пищи. Любое инородное тело во рту требует дополнительного очищения", - отметил собеседник агентства.Врач отметил, что также факторами неприятного запаха могут стать курение, гастрит с повышенной кислотностью, язва желудка, двенадцатиперстной кишки, недостаточность кардиального сфинктера, дивертикулы пищевода, злокачественные опухоли желудка или пищевода."Зубы нужно чистить 3 раза в день, желательно после каждого приема пищи. Также нужно использовать ирригатор, зубную нить и ершики", - рассказал Золотницкий.По словам стоматолога, выбирать нужно мягкую щетку, щетинки должны быть ненатуральные. При этом паста может быть любой, даже самой дешевой. Движения щетки при чистке должны быть круговые.
https://ria.ru/20220320/zuby-1779102962.html
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09:19 21.03.2022 (обновлено: 09:23 21.03.2022)
 
Стоматолог назвал причины неприятного запаха изо рта

Стоматолог Золотницкий назвал заболевания десен причиной неприятного запаха изо рта

© Depositphotos / Syda_ProductionsКабинет стоматолога
Кабинет стоматолога - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© Depositphotos / Syda_Productions
Кабинет стоматолога
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Неприятный запах изо рта может появиться даже после чистки зубов, среди причин - заболевания десен и слизистой оболочки, кариес, курение, гастрит с повышенной кислотностью, опухоли желудка или пищевода, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-стоматолог Депздрава Москвы Игорь Золотницкий.
"Галитоз - неприятный запах изо рта - может появиться даже после чистки зубов. Факторами могут быть заболевания десен и слизистой оболочки, кариес и его осложнения, ксеростомия. Зловоние может возникать при ношении брекетов, зубных пластин, протезов, под которыми скапливаются остатки пищи. Любое инородное тело во рту требует дополнительного очищения", - отметил собеседник агентства.
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Врач отметил, что также факторами неприятного запаха могут стать курение, гастрит с повышенной кислотностью, язва желудка, двенадцатиперстной кишки, недостаточность кардиального сфинктера, дивертикулы пищевода, злокачественные опухоли желудка или пищевода.
"Зубы нужно чистить 3 раза в день, желательно после каждого приема пищи. Также нужно использовать ирригатор, зубную нить и ершики", - рассказал Золотницкий.
По словам стоматолога, выбирать нужно мягкую щетку, щетинки должны быть ненатуральные. При этом паста может быть любой, даже самой дешевой. Движения щетки при чистке должны быть круговые.
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