https://ria.ru/20220321/zakonoproekt-1779292295.html

В Госдуму внесли проект о выходе России из ВТО

В Госдуму внесли проект о выходе России из ВТО - РИА Новости, 21.03.2022

В Госдуму внесли проект о выходе России из ВТО

Депутаты от фракции "Справедливая Россия — За правду" и сенатор Ольга Епифанова внесли в Госдуму проект о денонсации протокола о присоединении России к... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T15:53

2022-03-21T15:53

2022-03-21T17:19

госдума рф

справедливая россия

всемирная торговая организация (вто)

политика

экономика

алексей чепа

россия

женева (город)

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Депутаты от фракции "Справедливая Россия — За правду" и сенатор Ольга Епифанова внесли в Госдуму проект о денонсации протокола о присоединении России к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации. Документ доступен в электронной базе данных нижней палаты.Составители назвали целью такого шага защиту национальных интересов и проведение протекционистской политики в качестве ответных мер на санкционное давление.Также инициативу прокомментировал один из ее авторов, первый замглавы думского комитета по иностранным делам Алексей Чепа."Вступление в организацию было обусловлено политическими мотивами — экономической выгоды было мало. В сегодняшних условиях это (инициатива) может дать нам снижение тарифов, снижение цен, возможность поддержки нашего производителя, что во многом было ограничено условиями ВТО", — рассказал он.Депутат отметил, что в условиях уже действующих санкций некоторые страны ссылались на то, что Россия не может защищать себя определенными действиями, поскольку ограничена ВТО. Он назвал абсурдом необходимость следовать ее правилам, одновременно испытывая на себе действие ограничительных мер."Одно другому противоречит. Надо выходить из этой организации немедленно!" — подытожил депутат. Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Кроме того, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.

https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778566146.html

https://ria.ru/20220311/blagopriyatstvovanie-1777758279.html

россия

женева (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

госдума рф, справедливая россия, всемирная торговая организация (вто), политика, экономика, алексей чепа, россия, женева (город)