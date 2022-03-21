https://ria.ru/20220321/zaderzhanie-1779353748.html

В Домодедове задержали мужчину, плеснувшего серной кислотой в людей

В Домодедове задержали мужчину, плеснувшего серной кислотой в людей - РИА Новости, 21.03.2022

В Домодедове задержали мужчину, плеснувшего серной кислотой в людей

Мужчина, плеснувший серной кислотой в трех человек в подмосковном Домодедове, задержан, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T22:00

2022-03-21T22:00

2022-03-21T22:04

происшествия

домодедово (аэропорт)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Мужчина, плеснувший серной кислотой в трех человек в подмосковном Домодедове, задержан, сообщается на сайте МВД Медиа."Сотрудниками уголовного розыска УМВД России ... в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан мужчина 1996 года рождения, подозреваемый в причинении телесных повреждений трем гражданам, один из которых несовершеннолетний", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что неизвестный в Домодедове 21 марта плеснул серной кислотой в мужчину, женщину и проходившего мимо школьника, все пострадавшие госпитализированы с ожогами, завели уголовное дело.По данным ведомства, установлено, что у подъезда одного из домов в Подольском проезде мужчина облил жидкостью девушку и ее молодого человека, они получили химические ожоги. Кроме того, пострадал мимо проходящий 11-летний школьник.

https://ria.ru/20220113/mvd-1767673420.html

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, домодедово (аэропорт), московская область (подмосковье)