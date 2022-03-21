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В Домодедове задержали мужчину, плеснувшего серной кислотой в людей - РИА Новости, 21.03.2022
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В Домодедове задержали мужчину, плеснувшего серной кислотой в людей
В Домодедове задержали мужчину, плеснувшего серной кислотой в людей - РИА Новости, 21.03.2022
В Домодедове задержали мужчину, плеснувшего серной кислотой в людей
Мужчина, плеснувший серной кислотой в трех человек в подмосковном Домодедове, задержан, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T22:00
2022-03-21T22:04
происшествия
домодедово (аэропорт)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Мужчина, плеснувший серной кислотой в трех человек в подмосковном Домодедове, задержан, сообщается на сайте МВД Медиа."Сотрудниками уголовного розыска УМВД России ... в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан мужчина 1996 года рождения, подозреваемый в причинении телесных повреждений трем гражданам, один из которых несовершеннолетний", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что неизвестный в Домодедове 21 марта плеснул серной кислотой в мужчину, женщину и проходившего мимо школьника, все пострадавшие госпитализированы с ожогами, завели уголовное дело.По данным ведомства, установлено, что у подъезда одного из домов в Подольском проезде мужчина облил жидкостью девушку и ее молодого человека, они получили химические ожоги. Кроме того, пострадал мимо проходящий 11-летний школьник.
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происшествия, домодедово (аэропорт), московская область (подмосковье)
22:00 21.03.2022 (обновлено: 22:04 21.03.2022)
 
В Домодедове задержали мужчину, плеснувшего серной кислотой в людей

Мужчина, плеснувший серной кислотой в трех человек в Домодедове, задержан

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Мужчина, плеснувший серной кислотой в трех человек в подмосковном Домодедове, задержан, сообщается на сайте МВД Медиа.
"Сотрудниками уголовного розыска УМВД России ... в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан мужчина 1996 года рождения, подозреваемый в причинении телесных повреждений трем гражданам, один из которых несовершеннолетний", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что неизвестный в Домодедове 21 марта плеснул серной кислотой в мужчину, женщину и проходившего мимо школьника, все пострадавшие госпитализированы с ожогами, завели уголовное дело.
По данным ведомства, установлено, что у подъезда одного из домов в Подольском проезде мужчина облил жидкостью девушку и ее молодого человека, они получили химические ожоги. Кроме того, пострадал мимо проходящий 11-летний школьник.
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ПроисшествияДомодедово (аэропорт)Московская область (Подмосковье)
 
 
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