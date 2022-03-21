https://ria.ru/20220321/whatsapp-1779308278.html
Запрет Meta в России не распространяется на WhatsApp
Запрет Meta в России не распространяется на WhatsApp - РИА Новости, 21.03.2022
Запрет Meta в России не распространяется на WhatsApp
Запрет деятельности Meta в России не распространяется на мессенджер WhatsApp, пояснила свое решение судья Тверского суда Москвы Ольга Солопова. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T16:54
2022-03-21T16:54
2022-03-21T17:02
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meta (метавселенная)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Запрет деятельности Meta в России не распространяется на мессенджер WhatsApp, пояснила свое решение судья Тверского суда Москвы Ольга Солопова."Запретить деятельность в Российской Федерации компании Meta. Данное решение не распространяется на WhatsApp", - объявила она.По ее словам, это связано с тем, что мессенджер, в отличие от Facebook и Instagram, "не распространяет информацию публично".Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ".После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.Вице-президент Meta Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta "не потерпит русофобии".Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram недоступен с российских IP-адресов.А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.
https://radiosputnik.ria.ru/20220318/meta-1778888499.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220321/sotsseti-1779259849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, instagram, facebook, meta (метавселенная)
16:54 21.03.2022 (обновлено: 17:02 21.03.2022)
Запрет Meta в России не распространяется на WhatsApp
Суд пояснил, что запрет Meta в России не распространяется на WhatsApp
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Запрет деятельности Meta в России не распространяется на мессенджер WhatsApp, пояснила свое решение судья Тверского суда Москвы Ольга Солопова.
"Запретить деятельность в Российской Федерации компании Meta. Данное решение не распространяется на WhatsApp", - объявила она.
По ее словам, это связано с тем, что мессенджер, в отличие от Facebook и Instagram, "не распространяет информацию публично".
Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ".
После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
Вице-президент Meta Ник Клегг
позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta "не потерпит русофобии".
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram недоступен с российских IP-адресов.
А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.