https://ria.ru/20220321/whatsapp-1779308278.html

Запрет Meta в России не распространяется на WhatsApp

Запрет Meta в России не распространяется на WhatsApp - РИА Новости, 21.03.2022

Запрет Meta в России не распространяется на WhatsApp

Запрет деятельности Meta в России не распространяется на мессенджер WhatsApp, пояснила свое решение судья Тверского суда Москвы Ольга Солопова. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T16:54

2022-03-21T16:54

2022-03-21T17:02

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meta (метавселенная)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Запрет деятельности Meta в России не распространяется на мессенджер WhatsApp, пояснила свое решение судья Тверского суда Москвы Ольга Солопова."Запретить деятельность в Российской Федерации компании Meta. Данное решение не распространяется на WhatsApp", - объявила она.По ее словам, это связано с тем, что мессенджер, в отличие от Facebook и Instagram, "не распространяет информацию публично".Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ".После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.Вице-президент Meta Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta "не потерпит русофобии".Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram недоступен с российских IP-адресов.А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.

https://radiosputnik.ria.ru/20220318/meta-1778888499.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220321/sotsseti-1779259849.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, instagram, facebook, meta (метавселенная)