https://ria.ru/20220321/whatsapp-1779245209.html
Генпрокуратура не требует запретить WhatsApp по делу Meta
Генпрокуратура не требует запретить WhatsApp по делу Meta - РИА Новости, 21.03.2022
Генпрокуратура не требует запретить WhatsApp по делу Meta
Генпрокуратура просит запретить в России Facebook и Instagram, но оставить WhatsApp, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:32
2022-03-21T12:32
2022-03-21T12:44
адольф гитлер
facebook
meta (метавселенная)
instagram
технологии
россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Генпрокуратура просит запретить в России Facebook и Instagram, но оставить WhatsApp, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы."Запретить деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram ввиду осуществления экстремистской деятельности, в отношении WhatsApp такие требования не принимать ввиду отсутствия функции по публичному распространению информации", - сказал прокурор.В иске указано, что в этих соцсетях и ранее встречался экстремизм: "В открытом доступе были фото Адольфа Гитлера, нацистской атрибутики, религиозный экстремизм, призывы к несогласованным акциям".А с началом специальной военной операции на Украине - также "многочисленные агитационные материалы с призывом к убийству российских граждан, в том числе военнослужащих", отмечает надзорное ведомство.
https://ria.ru/20220321/sotsset-1779247625.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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адольф гитлер, facebook, meta (метавселенная), instagram, технологии, россия
12:32 21.03.2022 (обновлено: 12:44 21.03.2022)
Генпрокуратура не требует запретить WhatsApp по делу Meta
Генпрокуратура не требует запретить мессенджер WhatsApp по делу Meta