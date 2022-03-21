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Генпрокуратура не требует запретить WhatsApp по делу Meta - РИА Новости, 21.03.2022
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Генпрокуратура не требует запретить WhatsApp по делу Meta
Генпрокуратура не требует запретить WhatsApp по делу Meta - РИА Новости, 21.03.2022
Генпрокуратура не требует запретить WhatsApp по делу Meta
Генпрокуратура просит запретить в России Facebook и Instagram, но оставить WhatsApp, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:32
2022-03-21T12:44
адольф гитлер
facebook
meta (метавселенная)
instagram
технологии
россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Генпрокуратура просит запретить в России Facebook и Instagram, но оставить WhatsApp, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы."Запретить деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram ввиду осуществления экстремистской деятельности, в отношении WhatsApp такие требования не принимать ввиду отсутствия функции по публичному распространению информации", - сказал прокурор.В иске указано, что в этих соцсетях и ранее встречался экстремизм: "В открытом доступе были фото Адольфа Гитлера, нацистской атрибутики, религиозный экстремизм, призывы к несогласованным акциям".А с началом специальной военной операции на Украине - также "многочисленные агитационные материалы с призывом к убийству российских граждан, в том числе военнослужащих", отмечает надзорное ведомство.
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адольф гитлер, facebook, meta (метавселенная), instagram, технологии, россия
12:32 21.03.2022 (обновлено: 12:44 21.03.2022)
 
Генпрокуратура не требует запретить WhatsApp по делу Meta

Генпрокуратура не требует запретить мессенджер WhatsApp по делу Meta

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип мессенджера WhatsApp
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Генпрокуратура просит запретить в России Facebook и Instagram, но оставить WhatsApp, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.
"Запретить деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram ввиду осуществления экстремистской деятельности, в отношении WhatsApp такие требования не принимать ввиду отсутствия функции по публичному распространению информации", - сказал прокурор.
В иске указано, что в этих соцсетях и ранее встречался экстремизм: "В открытом доступе были фото Адольфа Гитлера, нацистской атрибутики, религиозный экстремизм, призывы к несогласованным акциям".
А с началом специальной военной операции на Украине - также "многочисленные агитационные материалы с призывом к убийству российских граждан, в том числе военнослужащих", отмечает надзорное ведомство.
Приложение Instagram на экране смартфона и компьютера - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
12:39
Россиян не будут наказывать за использование Facebook и Instagram
 
Адольф ГитлерFacebookMeta (метавселенная)InstagramТехнологииРоссия
 
 
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