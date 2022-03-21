https://ria.ru/20220321/whatsapp-1779245209.html

Генпрокуратура не требует запретить WhatsApp по делу Meta

Генпрокуратура не требует запретить WhatsApp по делу Meta - РИА Новости, 21.03.2022

Генпрокуратура не требует запретить WhatsApp по делу Meta

Генпрокуратура просит запретить в России Facebook и Instagram, но оставить WhatsApp, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T12:32

2022-03-21T12:32

2022-03-21T12:44

адольф гитлер

facebook

meta (метавселенная)

instagram

технологии

россия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Генпрокуратура просит запретить в России Facebook и Instagram, но оставить WhatsApp, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы."Запретить деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram ввиду осуществления экстремистской деятельности, в отношении WhatsApp такие требования не принимать ввиду отсутствия функции по публичному распространению информации", - сказал прокурор.В иске указано, что в этих соцсетях и ранее встречался экстремизм: "В открытом доступе были фото Адольфа Гитлера, нацистской атрибутики, религиозный экстремизм, призывы к несогласованным акциям".А с началом специальной военной операции на Украине - также "многочисленные агитационные материалы с призывом к убийству российских граждан, в том числе военнослужащих", отмечает надзорное ведомство.

https://ria.ru/20220321/sotsset-1779247625.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

адольф гитлер, facebook, meta (метавселенная), instagram, технологии, россия