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При взрыве на заводе по производству взрывчатки в Греции пропали люди - РИА Новости, 21.03.2022
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При взрыве на заводе по производству взрывчатки в Греции пропали люди
При взрыве на заводе по производству взрывчатки в Греции пропали люди - РИА Новости, 21.03.2022
При взрыве на заводе по производству взрывчатки в Греции пропали люди
Три человека пропали без вести после взрыва на заводе взрывчатых веществ в Западной Македонии в Греции, предприятие разрушено, сообщает греческое общественное... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T11:16
2022-03-21T11:25
в мире
греция
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АФИНЫ, 21 мар – РИА Новости. Три человека пропали без вести после взрыва на заводе взрывчатых веществ в Западной Македонии в Греции, предприятие разрушено, сообщает греческое общественное телевидение ERT.Как сообщила пожарная служба Греции, взрыв произошел утром в понедельник, на место направлены 11 пожарных на четырех машинах, спецподразделения по борьбе с природными катастрофами (EMAK).Завод по производству динамита находится в районе Итеа."Взрыв был очень сильный. Он ощущался даже в городе Гревена, который находится примерно в 30 километрах. Завод разрушен", - сообщает телеканал.Пропали без вести трое человек, вероятно, охрана предприятия, сообщает ERT.Помимо сотрудников пожарной службы Гревены, на место прибыли две машины скорой помощи и полиция, чтобы проверить, нет ли на предприятии заблокированных людей.
https://ria.ru/20220321/vzryv-1779224400.html
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в мире, греция
11:16 21.03.2022 (обновлено: 11:25 21.03.2022)
 
При взрыве на заводе по производству взрывчатки в Греции пропали люди

При взрыве на заводе по производству взрывчатки в Греции пропали без вести три человека

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции Греции
Автомобиль полиции Греции - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Автомобиль полиции Греции. Архивное фото
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АФИНЫ, 21 мар – РИА Новости. Три человека пропали без вести после взрыва на заводе взрывчатых веществ в Западной Македонии в Греции, предприятие разрушено, сообщает греческое общественное телевидение ERT.
Как сообщила пожарная служба Греции, взрыв произошел утром в понедельник, на место направлены 11 пожарных на четырех машинах, спецподразделения по борьбе с природными катастрофами (EMAK).
Пожарные машины в Афинах - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
11:05
В Греции прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки
Завод по производству динамита находится в районе Итеа.
"Взрыв был очень сильный. Он ощущался даже в городе Гревена, который находится примерно в 30 километрах. Завод разрушен", - сообщает телеканал.
Пропали без вести трое человек, вероятно, охрана предприятия, сообщает ERT.
Помимо сотрудников пожарной службы Гревены, на место прибыли две машины скорой помощи и полиция, чтобы проверить, нет ли на предприятии заблокированных людей.
Сотрудники МЧС на месте пожара в пороховом цеху завода Эластик в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября 2021, 12:00
При взрыве на заводе в Рязанской области погибли 16 человек
 
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