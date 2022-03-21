https://ria.ru/20220321/vzryv-1779226834.html

При взрыве на заводе по производству взрывчатки в Греции пропали люди

При взрыве на заводе по производству взрывчатки в Греции пропали люди - РИА Новости, 21.03.2022

При взрыве на заводе по производству взрывчатки в Греции пропали люди

Три человека пропали без вести после взрыва на заводе взрывчатых веществ в Западной Македонии в Греции, предприятие разрушено, сообщает греческое общественное... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T11:16

2022-03-21T11:16

2022-03-21T11:25

в мире

греция

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АФИНЫ, 21 мар – РИА Новости. Три человека пропали без вести после взрыва на заводе взрывчатых веществ в Западной Македонии в Греции, предприятие разрушено, сообщает греческое общественное телевидение ERT.Как сообщила пожарная служба Греции, взрыв произошел утром в понедельник, на место направлены 11 пожарных на четырех машинах, спецподразделения по борьбе с природными катастрофами (EMAK).Завод по производству динамита находится в районе Итеа."Взрыв был очень сильный. Он ощущался даже в городе Гревена, который находится примерно в 30 километрах. Завод разрушен", - сообщает телеканал.Пропали без вести трое человек, вероятно, охрана предприятия, сообщает ERT.Помимо сотрудников пожарной службы Гревены, на место прибыли две машины скорой помощи и полиция, чтобы проверить, нет ли на предприятии заблокированных людей.

https://ria.ru/20220321/vzryv-1779224400.html

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греция

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, греция