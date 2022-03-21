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При взрыве на заводе по производству взрывчатки в Греции пропали люди
При взрыве на заводе по производству взрывчатки в Греции пропали люди - РИА Новости, 21.03.2022
При взрыве на заводе по производству взрывчатки в Греции пропали люди
Три человека пропали без вести после взрыва на заводе взрывчатых веществ в Западной Македонии в Греции, предприятие разрушено, сообщает греческое общественное... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T11:16
2022-03-21T11:16
2022-03-21T11:25
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греция
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АФИНЫ, 21 мар – РИА Новости. Три человека пропали без вести после взрыва на заводе взрывчатых веществ в Западной Македонии в Греции, предприятие разрушено, сообщает греческое общественное телевидение ERT.Как сообщила пожарная служба Греции, взрыв произошел утром в понедельник, на место направлены 11 пожарных на четырех машинах, спецподразделения по борьбе с природными катастрофами (EMAK).Завод по производству динамита находится в районе Итеа."Взрыв был очень сильный. Он ощущался даже в городе Гревена, который находится примерно в 30 километрах. Завод разрушен", - сообщает телеканал.Пропали без вести трое человек, вероятно, охрана предприятия, сообщает ERT.Помимо сотрудников пожарной службы Гревены, на место прибыли две машины скорой помощи и полиция, чтобы проверить, нет ли на предприятии заблокированных людей.
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РИА Новости
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в мире, греция
11:16 21.03.2022 (обновлено: 11:25 21.03.2022)
При взрыве на заводе по производству взрывчатки в Греции пропали люди
При взрыве на заводе по производству взрывчатки в Греции пропали без вести три человека
АФИНЫ, 21 мар – РИА Новости.
Три человека пропали без вести после взрыва на заводе взрывчатых веществ в Западной Македонии в Греции, предприятие разрушено, сообщает греческое общественное телевидение ERT
.
Как сообщила пожарная служба Греции
, взрыв произошел утром в понедельник, на место направлены 11 пожарных на четырех машинах, спецподразделения по борьбе с природными катастрофами (EMAK).
Завод по производству динамита находится в районе Итеа.
"Взрыв был очень сильный. Он ощущался даже в городе Гревена, который находится примерно в 30 километрах. Завод разрушен", - сообщает телеканал.
Пропали без вести трое человек, вероятно, охрана предприятия, сообщает ERT.
Помимо сотрудников пожарной службы Гревены, на место прибыли две машины скорой помощи и полиция, чтобы проверить, нет ли на предприятии заблокированных людей.