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В Греции прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки - РИА Новости, 21.03.2022
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В Греции прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки
В Греции прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки - РИА Новости, 21.03.2022
В Греции прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки
Завод по производству взрывчатых веществ сдетонировал в Гревене, в Западной Македонии, сообщила в понедельник пожарная служба Греции. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T11:05
2022-03-21T11:56
греция
в мире
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АФИНЫ, 21 мар — РИА Новости. Завод по производству взрывчатых веществ сдетонировал в Гревене, в Западной Македонии, сообщила в понедельник пожарная служба Греции.По предварительным данным телекомпании ERT, три человека пропали без вести, вероятно, это были охранники."Взрыв был очень сильный. Он ощущался даже в городе Гревена, который находится примерно в 30 километрах. Завод разрушен", — говорится в сообщении.На месте работают пожарные и спецподразделения по борьбе с природными катастрофами (EMAK).
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греция, в мире
11:05 21.03.2022 (обновлено: 11:56 21.03.2022)
 
В Греции прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки

В Греции прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатых веществ

© РИА Новости / Геннадий МельникПожарные машины в Афинах
Пожарные машины в Афинах - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Пожарные машины в Афинах
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 21 мар — РИА Новости. Завод по производству взрывчатых веществ сдетонировал в Гревене, в Западной Македонии, сообщила в понедельник пожарная служба Греции.
По предварительным данным телекомпании ERT, три человека пропали без вести, вероятно, это были охранники.
"Взрыв был очень сильный. Он ощущался даже в городе Гревена, который находится примерно в 30 километрах. Завод разрушен", — говорится в сообщении.
На месте работают пожарные и спецподразделения по борьбе с природными катастрофами (EMAK).
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