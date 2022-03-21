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В Греции прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки

В Греции прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки - РИА Новости, 21.03.2022

В Греции прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки

Завод по производству взрывчатых веществ сдетонировал в Гревене, в Западной Македонии, сообщила в понедельник пожарная служба Греции. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T11:05

2022-03-21T11:05

2022-03-21T11:56

греция

в мире

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АФИНЫ, 21 мар — РИА Новости. Завод по производству взрывчатых веществ сдетонировал в Гревене, в Западной Македонии, сообщила в понедельник пожарная служба Греции.По предварительным данным телекомпании ERT, три человека пропали без вести, вероятно, это были охранники."Взрыв был очень сильный. Он ощущался даже в городе Гревена, который находится примерно в 30 километрах. Завод разрушен", — говорится в сообщении.На месте работают пожарные и спецподразделения по борьбе с природными катастрофами (EMAK).

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греция

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Кирилл Волков

греция, в мире