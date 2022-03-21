https://ria.ru/20220321/vysylka-1779239338.html

Посол в Софии прокомментировала высылку российских дипломатов из Болгарии

Посол в Софии прокомментировала высылку российских дипломатов из Болгарии - РИА Новости, 21.03.2022

Посол в Софии прокомментировала высылку российских дипломатов из Болгарии

Высылка дипломатов России из Софии была "приурочена" к визиту главы Пентагона в Болгарию, считает посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова. Ранее Болгария... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T12:10

2022-03-21T12:10

2022-03-21T12:20

россия

болгария

санкции в отношении россии

в мире

министерство обороны сша

ллойд остин

элеонора митрофанова

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Высылка дипломатов России из Софии была "приурочена" к визиту главы Пентагона в Болгарию, считает посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова. Ранее Болгария объявила 10 российских дипломатов персона нон грата, а Латвия и Эстония заявили, что высылают по три сотрудника российского посольства.Глава Пентагона Ллойд Остин посетил Болгарию на минувших выходных."Все это произошло в пятницу, когда нам это объявили, перед выходными днями. Это было 18 число. 19 (числа) был визит министра обороны Соединенных Штатов. Поэтому это все было приурочено, как бы так, показать такую большую евросолидарность", - сказала Митрофанова в эфире телеканала "Россия 24". По ее словам, болгарские власти не объяснили причины высылки российских дипломатов."Вы знаете, сейчас никто ничего не объясняет. Прошли те времена в дипломатической практике, когда только высылали дипломатов, "пойманных за руку", за то, что они, скажем так, занимаются деятельностью, не совместимой с дипломатической. Сейчас никто ничего не объясняет. Просто высылают дипломатов без всяких объяснений", - подчеркнула Митрофанова."Мы, так сказать, будем отвечать соответствующим образом. Может быть и ассиметрично. Но ответ будет дан", - подчеркнула посол.

https://ria.ru/20220318/vysylka-1778874866.html

https://ria.ru/20220316/mid-1778387171.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, болгария, санкции в отношении россии, в мире, министерство обороны сша, ллойд остин, элеонора митрофанова