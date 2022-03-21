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Мишустин попросил следить за своевременностью выплат соцработникам - РИА Новости, 21.03.2022
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Мишустин попросил следить за своевременностью выплат соцработникам
Мишустин попросил следить за своевременностью выплат соцработникам - РИА Новости, 21.03.2022
Мишустин попросил следить за своевременностью выплат соцработникам
Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил вице-премьеров внимательно следить за тем, чтобы в регионах соцработники, помогающие бороться с коронавирусом,... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:32
2022-03-21T14:32
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил вице-премьеров внимательно следить за тем, чтобы в регионах соцработники, помогающие бороться с коронавирусом, своевременно получали положенные им специальные выплаты.На совещании с вице-премьерами он напомнил, что по инициативе президента социальным работникам, которые помогают бороться с коронавирусом в домах престарелых, интернатах и других организациях, назначаются специальные выплаты."На их предоставление правительство дополнительно выделило свыше одного миллиарда рублей. Прошу внимательно следить, чтобы во всех регионах люди своевременно получали положенное им вознаграждение", - сказал премьер.
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общество, михаил мишустин
14:32 21.03.2022
 
Мишустин попросил следить за своевременностью выплат соцработникам

Премьер Мишустин попросил следить за своевременностью выплат соцработникам в регионах

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил вице-премьеров внимательно следить за тем, чтобы в регионах соцработники, помогающие бороться с коронавирусом, своевременно получали положенные им специальные выплаты.
На совещании с вице-премьерами он напомнил, что по инициативе президента социальным работникам, которые помогают бороться с коронавирусом в домах престарелых, интернатах и других организациях, назначаются специальные выплаты.
"На их предоставление правительство дополнительно выделило свыше одного миллиарда рублей. Прошу внимательно следить, чтобы во всех регионах люди своевременно получали положенное им вознаграждение", - сказал премьер.
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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