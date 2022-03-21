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Мишустин попросил следить за своевременностью выплат соцработникам

Мишустин попросил следить за своевременностью выплат соцработникам - РИА Новости, 21.03.2022

Мишустин попросил следить за своевременностью выплат соцработникам

Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил вице-премьеров внимательно следить за тем, чтобы в регионах соцработники, помогающие бороться с коронавирусом,... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T14:32

2022-03-21T14:32

2022-03-21T14:32

общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил вице-премьеров внимательно следить за тем, чтобы в регионах соцработники, помогающие бороться с коронавирусом, своевременно получали положенные им специальные выплаты.На совещании с вице-премьерами он напомнил, что по инициативе президента социальным работникам, которые помогают бороться с коронавирусом в домах престарелых, интернатах и других организациях, назначаются специальные выплаты."На их предоставление правительство дополнительно выделило свыше одного миллиарда рублей. Прошу внимательно следить, чтобы во всех регионах люди своевременно получали положенное им вознаграждение", - сказал премьер.

https://ria.ru/20220321/ekonomika-1779268108.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, михаил мишустин