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Мишустин попросил следить за своевременностью выплат соцработникам
Мишустин попросил следить за своевременностью выплат соцработникам - РИА Новости, 21.03.2022
Мишустин попросил следить за своевременностью выплат соцработникам
Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил вице-премьеров внимательно следить за тем, чтобы в регионах соцработники, помогающие бороться с коронавирусом,... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:32
2022-03-21T14:32
2022-03-21T14:32
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил вице-премьеров внимательно следить за тем, чтобы в регионах соцработники, помогающие бороться с коронавирусом, своевременно получали положенные им специальные выплаты.На совещании с вице-премьерами он напомнил, что по инициативе президента социальным работникам, которые помогают бороться с коронавирусом в домах престарелых, интернатах и других организациях, назначаются специальные выплаты."На их предоставление правительство дополнительно выделило свыше одного миллиарда рублей. Прошу внимательно следить, чтобы во всех регионах люди своевременно получали положенное им вознаграждение", - сказал премьер.
https://ria.ru/20220321/ekonomika-1779268108.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мишустин
Мишустин попросил следить за своевременностью выплат соцработникам
Премьер Мишустин попросил следить за своевременностью выплат соцработникам в регионах
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил вице-премьеров внимательно следить за тем, чтобы в регионах соцработники, помогающие бороться с коронавирусом, своевременно получали положенные им специальные выплаты.
На совещании с вице-премьерами он напомнил, что по инициативе президента социальным работникам, которые помогают бороться с коронавирусом в домах престарелых, интернатах и других организациях, назначаются специальные выплаты.
"На их предоставление правительство дополнительно выделило свыше одного миллиарда рублей. Прошу внимательно следить, чтобы во всех регионах люди своевременно получали положенное им вознаграждение", - сказал премьер.