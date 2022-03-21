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Минобрнауки призвало вузы провести срез знаний студентов после "дистанта" - РИА Новости, 21.03.2022
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Минобрнауки призвало вузы провести срез знаний студентов после "дистанта"
Минобрнауки призвало вузы провести срез знаний студентов после "дистанта" - РИА Новости, 21.03.2022
Минобрнауки призвало вузы провести срез знаний студентов после "дистанта"
Российским вузам необходимо провести срез знаний студентов после двух лет "дистанта", сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:41
2022-03-21T14:59
общество
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
навигатор абитуриента
валерий фальков
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российским вузам необходимо провести срез знаний студентов после двух лет "дистанта", сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."Два года в "рваном" режиме в период пандемии неизбежно сказались на качестве образования. Сегодня нужно поработать индивидуально со студентами, провести срез знаний. Это время нужно продуктивно использовать для устранения пробелов. Студенты должны быть активно вовлечены в исследовательскую деятельность", — сказал Фальков в ходе встречи с ректорами российских вузов, слова которого приводит пресс-служба.Министр обратил внимание на значимость психологической помощи, особенно для иностранных студентов."В первую очередь необходима помощь студентам с Украины. Необходимо неформальное отношение и внимание к данному вопросу", — отметил министр, слова которого приводит пресс-служба.
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общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента, валерий фальков
14:41 21.03.2022 (обновлено: 14:59 21.03.2022)
 
Минобрнауки призвало вузы провести срез знаний студентов после "дистанта"

Минобрнауки призвало вузы провести срез знаний студентов после двух лет "дистанта"

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российским вузам необходимо провести срез знаний студентов после двух лет "дистанта", сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"Два года в "рваном" режиме в период пандемии неизбежно сказались на качестве образования. Сегодня нужно поработать индивидуально со студентами, провести срез знаний. Это время нужно продуктивно использовать для устранения пробелов. Студенты должны быть активно вовлечены в исследовательскую деятельность", — сказал Фальков в ходе встречи с ректорами российских вузов, слова которого приводит пресс-служба.
Министр обратил внимание на значимость психологической помощи, особенно для иностранных студентов.
"В первую очередь необходима помощь студентам с Украины. Необходимо неформальное отношение и внимание к данному вопросу", — отметил министр, слова которого приводит пресс-служба.
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ОбществоРоссияМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Навигатор абитуриентаВалерий Фальков
 
 
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