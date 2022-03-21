https://ria.ru/20220321/vuz-1779275391.html
Минобрнауки призвало вузы провести срез знаний студентов после "дистанта"
Минобрнауки призвало вузы провести срез знаний студентов после "дистанта" - РИА Новости, 21.03.2022
Минобрнауки призвало вузы провести срез знаний студентов после "дистанта"
Российским вузам необходимо провести срез знаний студентов после двух лет "дистанта", сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:41
2022-03-21T14:41
2022-03-21T14:59
общество
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
навигатор абитуриента
валерий фальков
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российским вузам необходимо провести срез знаний студентов после двух лет "дистанта", сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."Два года в "рваном" режиме в период пандемии неизбежно сказались на качестве образования. Сегодня нужно поработать индивидуально со студентами, провести срез знаний. Это время нужно продуктивно использовать для устранения пробелов. Студенты должны быть активно вовлечены в исследовательскую деятельность", — сказал Фальков в ходе встречи с ректорами российских вузов, слова которого приводит пресс-служба.Министр обратил внимание на значимость психологической помощи, особенно для иностранных студентов."В первую очередь необходима помощь студентам с Украины. Необходимо неформальное отношение и внимание к данному вопросу", — отметил министр, слова которого приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20220321/bumaga-1779255831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента, валерий фальков
14:41 21.03.2022 (обновлено: 14:59 21.03.2022)
Минобрнауки призвало вузы провести срез знаний студентов после "дистанта"
Минобрнауки призвало вузы провести срез знаний студентов после двух лет "дистанта"
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российским вузам необходимо провести срез знаний студентов после двух лет "дистанта", сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"Два года в "рваном" режиме в период пандемии неизбежно сказались на качестве образования. Сегодня нужно поработать индивидуально со студентами, провести срез знаний. Это время нужно продуктивно использовать для устранения пробелов. Студенты должны быть активно вовлечены в исследовательскую деятельность", — сказал Фальков в ходе встречи с ректорами российских вузов, слова которого приводит пресс-служба.
Министр обратил внимание на значимость психологической помощи, особенно для иностранных студентов.
"В первую очередь необходима помощь студентам с Украины
. Необходимо неформальное отношение и внимание к данному вопросу", — отметил министр, слова которого приводит пресс-служба.