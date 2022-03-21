https://ria.ru/20220321/vuz-1779275391.html

Минобрнауки призвало вузы провести срез знаний студентов после "дистанта"

Минобрнауки призвало вузы провести срез знаний студентов после "дистанта" - РИА Новости, 21.03.2022

Минобрнауки призвало вузы провести срез знаний студентов после "дистанта"

Российским вузам необходимо провести срез знаний студентов после двух лет "дистанта", сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T14:41

2022-03-21T14:41

2022-03-21T14:59

общество

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

навигатор абитуриента

валерий фальков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155971/27/1559712728_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_745da11d2da8eca8fa1d56fcac0805e1.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российским вузам необходимо провести срез знаний студентов после двух лет "дистанта", сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."Два года в "рваном" режиме в период пандемии неизбежно сказались на качестве образования. Сегодня нужно поработать индивидуально со студентами, провести срез знаний. Это время нужно продуктивно использовать для устранения пробелов. Студенты должны быть активно вовлечены в исследовательскую деятельность", — сказал Фальков в ходе встречи с ректорами российских вузов, слова которого приводит пресс-служба.Министр обратил внимание на значимость психологической помощи, особенно для иностранных студентов."В первую очередь необходима помощь студентам с Украины. Необходимо неформальное отношение и внимание к данному вопросу", — отметил министр, слова которого приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20220321/bumaga-1779255831.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента, валерий фальков