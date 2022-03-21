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Украинские войска пытаются бить по электросетям, заявил Басурин - РИА Новости, 21.03.2022
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Украинские войска пытаются бить по электросетям, заявил Басурин
Украинские войска пытаются бить по электросетям, заявил Басурин - РИА Новости, 21.03.2022
Украинские войска пытаются бить по электросетям, заявил Басурин
Украинские войска пытаются бить по электросетям ДНР, ситуация очень сложная, заявил официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T09:38
2022-03-21T09:53
в мире
днр
украина
эдуард басурин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска пытаются бить по электросетям ДНР, ситуация очень сложная, заявил официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин."Ситуация в этом плане очень сложная - (украинские военные) стараются бить по электросетям. Во многих районах нет света, воды и тепла тоже", - сказал он в эфире канала "Россия 24".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, днр, украина, эдуард басурин
09:38 21.03.2022 (обновлено: 09:53 21.03.2022)
 
Украинские войска пытаются бить по электросетям, заявил Басурин

Басурин: украинские войска пытаются бить по электросетям, ситуация сложная

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМногоэтажный дом, пострадавший от обстрелов ВСУ Куйбышевского района Донецка
Многоэтажный дом, пострадавший от обстрелов ВСУ Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Многоэтажный дом, пострадавший от обстрелов ВСУ Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска пытаются бить по электросетям ДНР, ситуация очень сложная, заявил официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.
"Ситуация в этом плане очень сложная - (украинские военные) стараются бить по электросетям. Во многих районах нет света, воды и тепла тоже", - сказал он в эфире канала "Россия 24".
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
В миреДНРУкраинаЭдуард Басурин
 
 
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