Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили возможность встречи Путина с Зеленским - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/vstrecha-1779238442.html
В Кремле оценили возможность встречи Путина с Зеленским
В Кремле оценили возможность встречи Путина с Зеленским - РИА Новости, 21.03.2022
В Кремле оценили возможность встречи Путина с Зеленским
Президенту РФ Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому пока нечего фиксировать, на российско-украинских переговорах еще нет договоренностей, заявил... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:08
2022-03-21T12:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
дмитрий песков
владимир зеленский
россия
украина
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778495166_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_ac9e626220b0ff4359009d334107479e.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому пока нечего фиксировать, на российско-украинских переговорах еще нет договоренностей, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Для того чтобы речь могла зайти о встрече двух президентов, нужно сначала сделать домашнюю работу, то есть нужно провести и согласовать результаты переговоров", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, на какой стадии находятся российско-украинские переговоры в контексте возможной встречи Путина и Зеленского.По его словам, на переговорах еще не обеспечено существенного продвижения."Пока какого-то существенного продвижения не обеспечено. Пока говорить, соответственно, о встрече двух президентов (рано), им нечего просто будет фиксировать. Нет договоренностей, которые они могут отфиксировать", - отметил Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/porty-1779242496.html
https://ria.ru/20220319/feyk-1779030211.html
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778495166_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_f53294227b3487a354456e5a82ab0f92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
12:08 21.03.2022 (обновлено: 12:32 21.03.2022)
 
В Кремле оценили возможность встречи Путина с Зеленским

Песков о возможности встречи Путина с Зеленским: им пока нечего будет фиксировать

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому пока нечего фиксировать, на российско-украинских переговорах еще нет договоренностей, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Для того чтобы речь могла зайти о встрече двух президентов, нужно сначала сделать домашнюю работу, то есть нужно провести и согласовать результаты переговоров", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, на какой стадии находятся российско-украинские переговоры в контексте возможной встречи Путина и Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
12:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский призвал Германию закрыть порты для России
По его словам, на переговорах еще не обеспечено существенного продвижения.
"Пока какого-то существенного продвижения не обеспечено. Пока говорить, соответственно, о встрече двух президентов (рано), им нечего просто будет фиксировать. Нет договоренностей, которые они могут отфиксировать", - отметил Песков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 15:41
Видеообращение Зеленского "из центра Киева" оказалось фейком
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала