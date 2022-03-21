https://ria.ru/20220321/vstrecha-1779238442.html
В Кремле оценили возможность встречи Путина с Зеленским
В Кремле оценили возможность встречи Путина с Зеленским - РИА Новости, 21.03.2022
В Кремле оценили возможность встречи Путина с Зеленским
Президенту РФ Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому пока нечего фиксировать, на российско-украинских переговорах еще нет договоренностей, заявил... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:08
2022-03-21T12:08
2022-03-21T12:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
дмитрий песков
владимир зеленский
россия
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому пока нечего фиксировать, на российско-украинских переговорах еще нет договоренностей, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Для того чтобы речь могла зайти о встрече двух президентов, нужно сначала сделать домашнюю работу, то есть нужно провести и согласовать результаты переговоров", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, на какой стадии находятся российско-украинские переговоры в контексте возможной встречи Путина и Зеленского.По его словам, на переговорах еще не обеспечено существенного продвижения."Пока какого-то существенного продвижения не обеспечено. Пока говорить, соответственно, о встрече двух президентов (рано), им нечего просто будет фиксировать. Нет договоренностей, которые они могут отфиксировать", - отметил Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/porty-1779242496.html
https://ria.ru/20220319/feyk-1779030211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
12:08 21.03.2022 (обновлено: 12:32 21.03.2022)
В Кремле оценили возможность встречи Путина с Зеленским
Песков о возможности встречи Путина с Зеленским: им пока нечего будет фиксировать
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому пока нечего фиксировать, на российско-украинских переговорах еще нет договоренностей, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Для того чтобы речь могла зайти о встрече двух президентов, нужно сначала сделать домашнюю работу, то есть нужно провести и согласовать результаты переговоров", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, на какой стадии находятся российско-украинские переговоры в контексте возможной встречи Путина и Зеленского.
По его словам, на переговорах еще не обеспечено существенного продвижения.
"Пока какого-то существенного продвижения не обеспечено. Пока говорить, соответственно, о встрече двух президентов (рано), им нечего просто будет фиксировать. Нет договоренностей, которые они могут отфиксировать", - отметил Песков.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.