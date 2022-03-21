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Эсеры запустили сайт для вопросов СК о "вредителях" в органах власти - РИА Новости, 21.03.2022
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Эсеры запустили сайт для вопросов СК о "вредителях" в органах власти
Эсеры запустили сайт для вопросов СК о "вредителях" в органах власти - РИА Новости, 21.03.2022
Эсеры запустили сайт для вопросов СК о "вредителях" в органах власти
Партия "Справедливая Россия - За правду" запустила сайт, где будут собираться вопросы от россиян по поводу недоработок или упущений властей, которые, в том... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:38
2022-03-21T13:38
общество
госдума рф
партия "справедливая россия - за правду"
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия - За правду" запустила сайт, где будут собираться вопросы от россиян по поводу недоработок или упущений властей, которые, в том числе, могли быть спланированными для нанесения вреда государству, и затем направляться председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину в формате депутатских запросов, сообщила РИА Новости пресс-служба сопредседателя партии Захара Прилепина."Сайт проекта #СпросимБастрыкина, где Палата депутатов партии "Справедливая Россия – За Правду" ведёт сбор вопросов россиян о "вредителях" государства и направляет соответствующие запросы в СКР, начал работать 21 марта 2022 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что инициатором проекта стал депутат Госдумы от справедливороссов Дмитрий Кузнецов. Он предложил создать сайт, где будут собираться вопросы от граждан по поводу недоработок или упущений властей, "которые могли быть спланированными и иметь цель нанесения вреда государству". Как уточнили в партии, все вопросы обрабатываются и направляются Бастрыкину в формате депутатских запросов.
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общество, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду", следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
13:38 21.03.2022
 
Эсеры запустили сайт для вопросов СК о "вредителях" в органах власти

Эсеры запустили сайт для сбора вопросов Бастрыкину о "вредителях" в органах власти

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия - За правду" запустила сайт, где будут собираться вопросы от россиян по поводу недоработок или упущений властей, которые, в том числе, могли быть спланированными для нанесения вреда государству, и затем направляться председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину в формате депутатских запросов, сообщила РИА Новости пресс-служба сопредседателя партии Захара Прилепина.
"Сайт проекта #СпросимБастрыкина, где Палата депутатов партии "Справедливая Россия – За Правду" ведёт сбор вопросов россиян о "вредителях" государства и направляет соответствующие запросы в СКР, начал работать 21 марта 2022 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инициатором проекта стал депутат Госдумы от справедливороссов Дмитрий Кузнецов. Он предложил создать сайт, где будут собираться вопросы от граждан по поводу недоработок или упущений властей, "которые могли быть спланированными и иметь цель нанесения вреда государству". Как уточнили в партии, все вопросы обрабатываются и направляются Бастрыкину в формате депутатских запросов.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 22:32
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ОбществоГосдума РФПартия "Справедливая Россия - за правду"Следственный комитет России (СК РФ)Александр Бастрыкин
 
 
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