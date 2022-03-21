https://ria.ru/20220321/vrediteli-1779260789.html

Эсеры запустили сайт для вопросов СК о "вредителях" в органах власти

Эсеры запустили сайт для вопросов СК о "вредителях" в органах власти - РИА Новости, 21.03.2022

Эсеры запустили сайт для вопросов СК о "вредителях" в органах власти

Партия "Справедливая Россия - За правду" запустила сайт, где будут собираться вопросы от россиян по поводу недоработок или упущений властей, которые, в том... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T13:38

2022-03-21T13:38

2022-03-21T13:38

общество

госдума рф

партия "справедливая россия - за правду"

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия - За правду" запустила сайт, где будут собираться вопросы от россиян по поводу недоработок или упущений властей, которые, в том числе, могли быть спланированными для нанесения вреда государству, и затем направляться председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину в формате депутатских запросов, сообщила РИА Новости пресс-служба сопредседателя партии Захара Прилепина."Сайт проекта #СпросимБастрыкина, где Палата депутатов партии "Справедливая Россия – За Правду" ведёт сбор вопросов россиян о "вредителях" государства и направляет соответствующие запросы в СКР, начал работать 21 марта 2022 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что инициатором проекта стал депутат Госдумы от справедливороссов Дмитрий Кузнецов. Он предложил создать сайт, где будут собираться вопросы от граждан по поводу недоработок или упущений властей, "которые могли быть спланированными и иметь цель нанесения вреда государству". Как уточнили в партии, все вопросы обрабатываются и направляются Бастрыкину в формате депутатских запросов.

https://ria.ru/20220316/aksenov-1778564555.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду", следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин