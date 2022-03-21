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Володин возложил вину за гибель мирных граждан Украины на Байдена
Володин возложил вину за гибель мирных граждан Украины на Байдена - РИА Новости, 21.03.2022
Володин возложил вину за гибель мирных граждан Украины на Байдена
Вина за кровь мирных граждан, пролитую украинскими неонацистами, ложится на президента США, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, добавив, что это вопрос... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T15:25
2022-03-21T15:25
2022-03-21T17:10
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в мире
сша
вячеслав володин
джо байден
украина
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вина за кровь мирных граждан, пролитую украинскими неонацистами, ложится на президента США, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, добавив, что это вопрос Гаагского трибунала.По его мнению, если США является правовым государством, других решений быть не может. "Вина за кровь мирных граждан, пролитую неонацистами "Азова", ложится на президента США. А это вопрос Гаагского трибунала", - написал в своем Telegram-канале Володин.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша, вячеслав володин, джо байден, украина
15:25 21.03.2022 (обновлено: 17:10 21.03.2022)
Володин возложил вину за гибель мирных граждан Украины на Байдена
Володин: вина за кровь людей, пролитую украинскими нацистами, ложится на президента США