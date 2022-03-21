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Володин возложил вину за гибель мирных граждан Украины на Байдена - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/volodin-1779285792.html
Володин возложил вину за гибель мирных граждан Украины на Байдена
Володин возложил вину за гибель мирных граждан Украины на Байдена - РИА Новости, 21.03.2022
Володин возложил вину за гибель мирных граждан Украины на Байдена
Вина за кровь мирных граждан, пролитую украинскими неонацистами, ложится на президента США, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, добавив, что это вопрос... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T15:25
2022-03-21T17:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
вячеслав володин
джо байден
украина
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вина за кровь мирных граждан, пролитую украинскими неонацистами, ложится на президента США, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, добавив, что это вопрос Гаагского трибунала.По его мнению, если США является правовым государством, других решений быть не может. "Вина за кровь мирных граждан, пролитую неонацистами "Азова", ложится на президента США. А это вопрос Гаагского трибунала", - написал в своем Telegram-канале Володин.
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в мире, сша, вячеслав володин, джо байден, украина
15:25 21.03.2022 (обновлено: 17:10 21.03.2022)
 
Володин возложил вину за гибель мирных граждан Украины на Байдена

Володин: вина за кровь людей, пролитую украинскими нацистами, ложится на президента США

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия боевых действий в городе Счастье в Луганской народной республике
Последствия боевых действий в городе Счастье в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия боевых действий в городе Счастье в Луганской народной республике. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вина за кровь мирных граждан, пролитую украинскими неонацистами, ложится на президента США, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, добавив, что это вопрос Гаагского трибунала.
По его мнению, если США является правовым государством, других решений быть не может. "Вина за кровь мирных граждан, пролитую неонацистами "Азова", ложится на президента США. А это вопрос Гаагского трибунала", - написал в своем Telegram-канале Володин.
Разбитая машина у остановки на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 22:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские нацисты убивают в Мариуполе до 235 человек в сутки
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАВячеслав ВолодинДжо БайденУкраина
 
 
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