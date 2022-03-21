https://ria.ru/20220321/volodin-1779285792.html

Володин возложил вину за гибель мирных граждан Украины на Байдена

Володин возложил вину за гибель мирных граждан Украины на Байдена - РИА Новости, 21.03.2022

Володин возложил вину за гибель мирных граждан Украины на Байдена

Вина за кровь мирных граждан, пролитую украинскими неонацистами, ложится на президента США, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, добавив, что это вопрос... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T15:25

2022-03-21T15:25

2022-03-21T17:10

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вина за кровь мирных граждан, пролитую украинскими неонацистами, ложится на президента США, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, добавив, что это вопрос Гаагского трибунала.По его мнению, если США является правовым государством, других решений быть не может. "Вина за кровь мирных граждан, пролитую неонацистами "Азова", ложится на президента США. А это вопрос Гаагского трибунала", - написал в своем Telegram-канале Володин.

https://ria.ru/20220320/mariupol-1779179077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, вячеслав володин, джо байден, украина