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Российские военные под Киевом взяли под контроль командный пункт - РИА Новости, 21.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/voennye-1779220780.html
Российские военные под Киевом взяли под контроль командный пункт
Российские военные под Киевом взяли под контроль командный пункт - РИА Новости, 21.03.2022
Российские военные под Киевом взяли под контроль командный пункт
ВС РФ под Киевом взяли под контроль заглубленный командный пункт, 61 украинский военный сдался в плен, больше половины – старшие офицеры, сообщил в понедельник... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T10:46
2022-03-21T10:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. ВС РФ под Киевом взяли под контроль заглубленный командный пункт, 61 украинский военный сдался в плен, больше половины – старшие офицеры, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В населенном пункте Николаевка в пригороде Киева российскими военнослужащими был взят под контроль защищенный заглубленный командный пункт вооруженных сил Украины. Добровольно сдались в плен 61 украинский военнослужащий пункта управления, из которых больше половины - старшие офицеры вооруженных сил Украины", - сказал генерал.
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в мире, украина, россия, вооруженные силы рф
10:46 21.03.2022 (обновлено: 10:59 21.03.2022)
 
Российские военные под Киевом взяли под контроль командный пункт

Российские военные под Киевом взяли под контроль заглубленный командный пункт

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие-резервисты
Военнослужащие-резервисты - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. ВС РФ под Киевом взяли под контроль заглубленный командный пункт, 61 украинский военный сдался в плен, больше половины – старшие офицеры, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В населенном пункте Николаевка в пригороде Киева российскими военнослужащими был взят под контроль защищенный заглубленный командный пункт вооруженных сил Украины. Добровольно сдались в плен 61 украинский военнослужащий пункта управления, из которых больше половины - старшие офицеры вооруженных сил Украины", - сказал генерал.
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