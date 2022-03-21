https://ria.ru/20220321/voennye-1779220780.html
Российские военные под Киевом взяли под контроль командный пункт
Российские военные под Киевом взяли под контроль командный пункт - РИА Новости, 21.03.2022
Российские военные под Киевом взяли под контроль командный пункт
ВС РФ под Киевом взяли под контроль заглубленный командный пункт, 61 украинский военный сдался в плен, больше половины – старшие офицеры, сообщил в понедельник... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T10:46
2022-03-21T10:46
2022-03-21T10:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778732389_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_096ff34d01307ef6823fb972a95b4257.jpg
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. ВС РФ под Киевом взяли под контроль заглубленный командный пункт, 61 украинский военный сдался в плен, больше половины – старшие офицеры, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В населенном пункте Николаевка в пригороде Киева российскими военнослужащими был взят под контроль защищенный заглубленный командный пункт вооруженных сил Украины. Добровольно сдались в плен 61 украинский военнослужащий пункта управления, из которых больше половины - старшие офицеры вооруженных сил Украины", - сказал генерал.
https://ria.ru/20220321/koridory-1779218293.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778733028_0:0:2103:1578_1920x0_80_0_0_0c4b5ad4415f64a1e6024e73c4389b06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, вооруженные силы рф
10:46 21.03.2022 (обновлено: 10:59 21.03.2022)
Российские военные под Киевом взяли под контроль командный пункт
Российские военные под Киевом взяли под контроль заглубленный командный пункт