https://ria.ru/20220321/voennye-1779220780.html

Российские военные под Киевом взяли под контроль командный пункт

Российские военные под Киевом взяли под контроль командный пункт - РИА Новости, 21.03.2022

Российские военные под Киевом взяли под контроль командный пункт

ВС РФ под Киевом взяли под контроль заглубленный командный пункт, 61 украинский военный сдался в плен, больше половины – старшие офицеры, сообщил в понедельник... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T10:46

2022-03-21T10:46

2022-03-21T10:59

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. ВС РФ под Киевом взяли под контроль заглубленный командный пункт, 61 украинский военный сдался в плен, больше половины – старшие офицеры, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В населенном пункте Николаевка в пригороде Киева российскими военнослужащими был взят под контроль защищенный заглубленный командный пункт вооруженных сил Украины. Добровольно сдались в плен 61 украинский военнослужащий пункта управления, из которых больше половины - старшие офицеры вооруженных сил Украины", - сказал генерал.

https://ria.ru/20220321/koridory-1779218293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, вооруженные силы рф