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Жители Мариуполя добывают воду в канализации и бассейнах детсадов

Жители Мариуполя добывают воду в канализации и бассейнах детсадов - РИА Новости, 21.03.2022

Жители Мариуполя добывают воду в канализации и бассейнах детсадов

Жители Мариуполя вынуждены добывать воду в канализации и в бассейнах детских садов, рассказала РИА Новости жительница Мариуполя, бежавшая из города. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T02:16

2022-03-21T02:16

2022-03-21T05:08

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БЕЗЫМЕННОЕ (ДНР), 21 мар - РИА Новости. Жители Мариуполя вынуждены добывать воду в канализации и в бассейнах детских садов, рассказала РИА Новости жительница Мариуполя, бежавшая из города."Мы сидим в подвалах. Ищем воду в каких-то канализациях. И заходим обратно в подвал... Город разрушен сильно. Например, стояла девятиэтажка шестиподъездная - ее нет. Она сгоревшая и обстрелянная. И таких много. И такой практически весь Мариуполь", - сказала собеседница агентства.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/mariupol-1779190012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина