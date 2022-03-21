https://ria.ru/20220321/voda-1779190194.html
Жители Мариуполя добывают воду в канализации и бассейнах детсадов
Жители Мариуполя добывают воду в канализации и бассейнах детсадов - РИА Новости, 21.03.2022
Жители Мариуполя добывают воду в канализации и бассейнах детсадов
Жители Мариуполя вынуждены добывать воду в канализации и в бассейнах детских садов, рассказала РИА Новости жительница Мариуполя, бежавшая из города. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T02:16
2022-03-21T02:16
2022-03-21T05:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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БЕЗЫМЕННОЕ (ДНР), 21 мар - РИА Новости. Жители Мариуполя вынуждены добывать воду в канализации и в бассейнах детских садов, рассказала РИА Новости жительница Мариуполя, бежавшая из города."Мы сидим в подвалах. Ищем воду в каких-то канализациях. И заходим обратно в подвал... Город разрушен сильно. Например, стояла девятиэтажка шестиподъездная - ее нет. Она сгоревшая и обстрелянная. И таких много. И такой практически весь Мариуполь", - сказала собеседница агентства.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/mariupol-1779190012.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
02:16 21.03.2022 (обновлено: 05:08 21.03.2022)
Жители Мариуполя добывают воду в канализации и бассейнах детсадов
Жители Мариуполя вынуждены добывать воду в канализации и в бассейнах детских садов