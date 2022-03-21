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Украинским водителям запретили использовать видеорегистраторы - РИА Новости, 21.03.2022
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Украинским водителям запретили использовать видеорегистраторы
Украинским водителям запретили использовать видеорегистраторы - РИА Новости, 21.03.2022
Украинским водителям запретили использовать видеорегистраторы
Водителям на Украине теперь нельзя пользоваться видеорегистраторами, заявил советник главы МВД страны Антон Геращенко. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T01:37
2022-03-21T05:19
в мире
украина
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Водителям на Украине теперь нельзя пользоваться видеорегистраторами, заявил советник главы МВД страны Антон Геращенко.Геращенко сослался на информацию украинских военных, согласно которой запрет действует в отношении автомобилистов и мотоциклистов.Запрещено снимать на видео и делать фото дорог общего пользования, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры и блокпостов, а также фиксировать расположение или перемещения подразделений сил обороны.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, украина
01:37 21.03.2022 (обновлено: 05:19 21.03.2022)
 
Украинским водителям запретили использовать видеорегистраторы

Советник главы МВД Украины Геращенко: водителям запретили использовать видеорегистраторы

© REUTERS / Gleb GaranichВооруженный мужчина в Киеве
Вооруженный мужчина в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Вооруженный мужчина в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Водителям на Украине теперь нельзя пользоваться видеорегистраторами, заявил советник главы МВД страны Антон Геращенко.
Геращенко сослался на информацию украинских военных, согласно которой запрет действует в отношении автомобилистов и мотоциклистов.
Запрещено снимать на видео и делать фото дорог общего пользования, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры и блокпостов, а также фиксировать расположение или перемещения подразделений сил обороны.
"Запрет действует во всех регионах страны, особенно там, где происходят боевые действия. Это решение военного командования доведено до представителей военных администраций, они должны сообщить об этом общественности", - написал советник главы МВД Украины в Telegram.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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