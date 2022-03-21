https://ria.ru/20220321/videoregistratory-1779188966.html

Украинским водителям запретили использовать видеорегистраторы

Украинским водителям запретили использовать видеорегистраторы - РИА Новости, 21.03.2022

Украинским водителям запретили использовать видеорегистраторы

Водителям на Украине теперь нельзя пользоваться видеорегистраторами, заявил советник главы МВД страны Антон Геращенко. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T01:37

2022-03-21T01:37

2022-03-21T05:19

в мире

украина

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Водителям на Украине теперь нельзя пользоваться видеорегистраторами, заявил советник главы МВД страны Антон Геращенко.Геращенко сослался на информацию украинских военных, согласно которой запрет действует в отношении автомобилистов и мотоциклистов.Запрещено снимать на видео и делать фото дорог общего пользования, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры и блокпостов, а также фиксировать расположение или перемещения подразделений сил обороны.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220320/ukraina-1779147699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина