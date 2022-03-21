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Минобороны показало кадры выдвижения российских военных в Сумской области

Минобороны показало кадры выдвижения российских военных в Сумской области - РИА Новости, 21.03.2022

Минобороны показало кадры выдвижения российских военных в Сумской области

Минобороны России опубликовало кадры выдвижения подразделений Вооруженных сил РФ в Сумской области на севере Украины для блокирования позиций украинских войск. РИА Новости, 21.03.2022

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2022-03-21T11:31

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры выдвижения подразделений Вооруженных сил РФ в Сумской области на севере Украины для блокирования позиций украинских войск.В ролике демонстрируется движение колонны бронетехники по грунтовой дороге. В составе колонны проезжают танки Т-72Б3 УБХ и Т-80У, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80, бронированные машины "Тайфун" разных модификаций, армейские грузовики "Урал" и "Камаз"."Подразделения Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции продолжают блокирование позиций ВСУ и националистических батальонов в Сумской области. Колонна бронетанковой техники подразделения ВС РФ совершила марш в район выполнения задач и продолжает развертывание", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что разведку маршрута выдвижения и безопасность продвижения колонны обеспечивают беспилотники и подразделения разведки на бронеавтомобилях "Тигр" и "Тайфун".

https://ria.ru/20220320/samolet-1779098398.html

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Кадры выдвижения российских подразделений в Сумской области Минобороны России опубликовало кадры выдвижения российских подразделений в Сумской области для блокирования позиций украинских военных и нацбатов 2022-03-21T11:31 true PT0M54S

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Ольга Маркова

в мире, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф, сумская область, т-72б3, бтр-80, т-80у