https://ria.ru/20220321/video-1779230296.html
Минобороны показало кадры выдвижения российских военных в Сумской области
Минобороны показало кадры выдвижения российских военных в Сумской области - РИА Новости, 21.03.2022
Минобороны показало кадры выдвижения российских военных в Сумской области
Минобороны России опубликовало кадры выдвижения подразделений Вооруженных сил РФ в Сумской области на севере Украины для блокирования позиций украинских войск. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T11:31
2022-03-21T11:31
2022-03-21T12:27
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры выдвижения подразделений Вооруженных сил РФ в Сумской области на севере Украины для блокирования позиций украинских войск.В ролике демонстрируется движение колонны бронетехники по грунтовой дороге. В составе колонны проезжают танки Т-72Б3 УБХ и Т-80У, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80, бронированные машины "Тайфун" разных модификаций, армейские грузовики "Урал" и "Камаз"."Подразделения Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции продолжают блокирование позиций ВСУ и националистических батальонов в Сумской области. Колонна бронетанковой техники подразделения ВС РФ совершила марш в район выполнения задач и продолжает развертывание", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что разведку маршрута выдвижения и безопасность продвижения колонны обеспечивают беспилотники и подразделения разведки на бронеавтомобилях "Тигр" и "Тайфун".
https://ria.ru/20220320/samolet-1779098398.html
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Кадры выдвижения российских подразделений в Сумской области
Минобороны России опубликовало кадры выдвижения российских подразделений в Сумской области для блокирования позиций украинских военных и нацбатов
2022-03-21T11:31
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PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф, сумская область, т-72б3, бтр-80, т-80у
11:31 21.03.2022 (обновлено: 12:27 21.03.2022)
Минобороны показало кадры выдвижения российских военных в Сумской области
Минобороны опубликовало видео выдвижения российских подразделений в Сумской области