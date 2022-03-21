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Минобороны показало кадры выдвижения российских военных в Сумской области - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/video-1779230296.html
Минобороны показало кадры выдвижения российских военных в Сумской области
Минобороны показало кадры выдвижения российских военных в Сумской области - РИА Новости, 21.03.2022
Минобороны показало кадры выдвижения российских военных в Сумской области
Минобороны России опубликовало кадры выдвижения подразделений Вооруженных сил РФ в Сумской области на севере Украины для блокирования позиций украинских войск. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T11:31
2022-03-21T12:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы рф
сумская область
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры выдвижения подразделений Вооруженных сил РФ в Сумской области на севере Украины для блокирования позиций украинских войск.В ролике демонстрируется движение колонны бронетехники по грунтовой дороге. В составе колонны проезжают танки Т-72Б3 УБХ и Т-80У, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80, бронированные машины "Тайфун" разных модификаций, армейские грузовики "Урал" и "Камаз"."Подразделения Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции продолжают блокирование позиций ВСУ и националистических батальонов в Сумской области. Колонна бронетанковой техники подразделения ВС РФ совершила марш в район выполнения задач и продолжает развертывание", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что разведку маршрута выдвижения и безопасность продвижения колонны обеспечивают беспилотники и подразделения разведки на бронеавтомобилях "Тигр" и "Тайфун".
https://ria.ru/20220320/samolet-1779098398.html
украина
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Кадры выдвижения российских подразделений в Сумской области
Минобороны России опубликовало кадры выдвижения российских подразделений в Сумской области для блокирования позиций украинских военных и нацбатов
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в мире, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф, сумская область, т-72б3, бтр-80, т-80у
11:31 21.03.2022 (обновлено: 12:27 21.03.2022)
 
Минобороны показало кадры выдвижения российских военных в Сумской области

Минобороны опубликовало видео выдвижения российских подразделений в Сумской области

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры выдвижения подразделений Вооруженных сил РФ в Сумской области на севере Украины для блокирования позиций украинских войск.
В ролике демонстрируется движение колонны бронетехники по грунтовой дороге. В составе колонны проезжают танки Т-72Б3 УБХ и Т-80У, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80, бронированные машины "Тайфун" разных модификаций, армейские грузовики "Урал" и "Камаз".
"Подразделения Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции продолжают блокирование позиций ВСУ и националистических батальонов в Сумской области. Колонна бронетанковой техники подразделения ВС РФ совершила марш в район выполнения задач и продолжает развертывание", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что разведку маршрута выдвижения и безопасность продвижения колонны обеспечивают беспилотники и подразделения разведки на бронеавтомобилях "Тигр" и "Тайфун".
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы РФСумская областьТ-72Б3БТР-80Т-80У
 
 
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