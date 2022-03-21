https://ria.ru/20220321/vertolety-1779223409.html

Российские вертолеты уничтожили 15 единиц украинской бронетехники

Российские вертолеты уничтожили 15 единиц украинской бронетехники - РИА Новости, 21.03.2022

Российские вертолеты уничтожили 15 единиц украинской бронетехники

Российские вертолеты Ка-52 и Ми-28Н уничтожили 15 единиц бронетехники на Украине в ходе ударов в ночь на 21 марта, заявил в понедельник на брифинге официальный... РИА Новости, 21.03.2022

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2022-03-21T11:00

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обострение ситуации в днр и лнр

сельцо

ка-52 "аллигатор"

в мире

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Российские вертолеты Ка-52 и Ми-28Н уничтожили 15 единиц бронетехники на Украине в ходе ударов в ночь на 21 марта, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группой "ночных охотников", состоящей из вертолетов Ка-52 и Ми-28н, в ходе ночных ударов уничтожено 8 танков, 4 БМП и 3 БТР", - сказал Конашенков.Кроме того, высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования был уничтожен склад боеприпасов и штаб механизированной бригады в районе населенного пункта Селец, добавил он.

https://ria.ru/20220321/ukraina-1779221186.html

сельцо

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Дарья Буймова

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Утренний брифинг Минобороны: о новых взятых рубежах и ударам по командному пункту под Киевом РФ под Киевом взяли под контроль заглубленный командный пункт, 61 украинский военный сдался в плен, больше половины – старшие офицеры, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. "В населенном пункте Николаевка в пригороде Киева российскими военнослужащими был взят под контроль защищенный заглубленный командный пункт вооруженных сил Украины. Добровольно сдались в плен 61 украинский военнослужащий пункта управления, из которых больше половины - старшие офицеры вооруженных сил Украины", - сказал генерал. 2022-03-21T11:00 true PT3M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сельцо, ка-52 "аллигатор", в мире