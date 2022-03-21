https://ria.ru/20220321/vertolety-1779223409.html
Российские вертолеты уничтожили 15 единиц украинской бронетехники
Российские вертолеты уничтожили 15 единиц украинской бронетехники - РИА Новости, 21.03.2022
Российские вертолеты уничтожили 15 единиц украинской бронетехники
Российские вертолеты Ка-52 и Ми-28Н уничтожили 15 единиц бронетехники на Украине в ходе ударов в ночь на 21 марта, заявил в понедельник на брифинге официальный... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T11:00
2022-03-21T11:00
2022-03-21T11:37
обострение ситуации в днр и лнр
сельцо
ка-52 "аллигатор"
в мире
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Российские вертолеты Ка-52 и Ми-28Н уничтожили 15 единиц бронетехники на Украине в ходе ударов в ночь на 21 марта, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группой "ночных охотников", состоящей из вертолетов Ка-52 и Ми-28н, в ходе ночных ударов уничтожено 8 танков, 4 БМП и 3 БТР", - сказал Конашенков.Кроме того, высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования был уничтожен склад боеприпасов и штаб механизированной бригады в районе населенного пункта Селец, добавил он.
https://ria.ru/20220321/ukraina-1779221186.html
сельцо
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Утренний брифинг Минобороны: о новых взятых рубежах и ударам по командному пункту под Киевом
РФ под Киевом взяли под контроль заглубленный командный пункт, 61 украинский военный сдался в плен, больше половины – старшие офицеры, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. "В населенном пункте Николаевка в пригороде Киева российскими военнослужащими был взят под контроль защищенный заглубленный командный пункт вооруженных сил Украины. Добровольно сдались в плен 61 украинский военнослужащий пункта управления, из которых больше половины - старшие офицеры вооруженных сил Украины", - сказал генерал.
2022-03-21T11:00
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сельцо, ка-52 "аллигатор", в мире
11:00 21.03.2022 (обновлено: 11:37 21.03.2022)
Российские вертолеты уничтожили 15 единиц украинской бронетехники
Российские вертолеты Ка-52 и Ми-28Н уничтожили 15 единиц украинской бронетехники