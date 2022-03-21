Рейтинг@Mail.ru
Российские вертолеты уничтожили 15 единиц украинской бронетехники - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/vertolety-1779223409.html
Российские вертолеты уничтожили 15 единиц украинской бронетехники
Российские вертолеты уничтожили 15 единиц украинской бронетехники - РИА Новости, 21.03.2022
Российские вертолеты уничтожили 15 единиц украинской бронетехники
Российские вертолеты Ка-52 и Ми-28Н уничтожили 15 единиц бронетехники на Украине в ходе ударов в ночь на 21 марта, заявил в понедельник на брифинге официальный... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T11:00
2022-03-21T11:37
обострение ситуации в днр и лнр
сельцо
ка-52 "аллигатор"
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779231247_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_167883bc84007b298a49f7b56bc1c738.jpg
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Российские вертолеты Ка-52 и Ми-28Н уничтожили 15 единиц бронетехники на Украине в ходе ударов в ночь на 21 марта, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группой "ночных охотников", состоящей из вертолетов Ка-52 и Ми-28н, в ходе ночных ударов уничтожено 8 танков, 4 БМП и 3 БТР", - сказал Конашенков.Кроме того, высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования был уничтожен склад боеприпасов и штаб механизированной бригады в районе населенного пункта Селец, добавил он.
https://ria.ru/20220321/ukraina-1779221186.html
сельцо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Утренний брифинг Минобороны: о новых взятых рубежах и ударам по командному пункту под Киевом
РФ под Киевом взяли под контроль заглубленный командный пункт, 61 украинский военный сдался в плен, больше половины – старшие офицеры, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. "В населенном пункте Николаевка в пригороде Киева российскими военнослужащими был взят под контроль защищенный заглубленный командный пункт вооруженных сил Украины. Добровольно сдались в плен 61 украинский военнослужащий пункта управления, из которых больше половины - старшие офицеры вооруженных сил Украины", - сказал генерал.
2022-03-21T11:00
true
PT3M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779231247_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c159cc130869119c64cd2d22c9086c98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сельцо, ка-52 "аллигатор", в мире
11:00 21.03.2022 (обновлено: 11:37 21.03.2022)
 
Российские вертолеты уничтожили 15 единиц украинской бронетехники

Российские вертолеты Ка-52 и Ми-28Н уничтожили 15 единиц украинской бронетехники

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Российские вертолеты Ка-52 и Ми-28Н уничтожили 15 единиц бронетехники на Украине в ходе ударов в ночь на 21 марта, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группой "ночных охотников", состоящей из вертолетов Ка-52 и Ми-28н, в ходе ночных ударов уничтожено 8 танков, 4 БМП и 3 БТР", - сказал Конашенков.
Кроме того, высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования был уничтожен склад боеприпасов и штаб механизированной бригады в районе населенного пункта Селец, добавил он.
Вертолет Ка-52 ВКС РФ во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
10:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российская авиация уничтожила 44 украинских военных объекта
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСельцоКа-52 "Аллигатор"В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала