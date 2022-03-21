https://ria.ru/20220321/vertolet-1779200553.html

Экипаж российского Ми-24 уклонился от попадания выпущенного ВСУ "Стингера"

Экипаж российского Ми-24 уклонился от попадания выпущенного ВСУ "Стингера" - РИА Новости, 21.03.2022

Экипаж российского Ми-24 уклонился от попадания выпущенного ВСУ "Стингера"

Экипаж российского вертолета Ми-24 в районе Днепра смог уклониться от прямого попадания выпущенной украинскими войсками ракеты, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T08:18

2022-03-21T08:18

2022-03-21T11:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Экипаж российского вертолета Ми-24 в районе Днепра смог уклониться от прямого попадания выпущенной украинскими войсками ракеты, сообщило Минобороны.Как рассказал командир боевой машины Олег Есман, группа Ми-24 должна была расчистить один из украинских аэродромов для высадки десантников с вертолетов Ми-8. При пролете Днепра по ним выпустили порядка 14-15 американских ракет Stinger.Он уточнил, что ракета взорвалась в районе хвостовой балки и перебила блоки, в результате чего нарушилось управление, отказали автопилот и приборы. Тем не менее индикаторы продолжали показывать скорость и высоту и, что самое главное, вертолет мог продолжать вести огонь.На зачистку аэродрома потребовалось около восьми минут. После этого подошла десантная группа, которая высадилась без потерь.Именно Соколов после атаки на машину Есмана обнаружил огневую точку и уничтожил украинский расчет.При отходе летчики заметили подбитый вертолет Ка-52. Его экипаж был жив и находился рядом с машиной. Однако по ним шел интенсивный минометный огонь — снаряды взрывались практически рядом с вертолетом. Соколов привел к этому месту один из Ми-8 десантной группы и прикрыл его.По всем вертолетам даже после уничтожения огневых точек расчетов Stinger продолжался огонь из пулеметов. В видео, распространенном российским военным ведомством, демонстрируются многочисленные повреждения, полученные Ми-24. Несмотря на это, все вертолеты, которые получили прозвище "Летающий танк", вернулись с задания.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220319/afiatsiya-1778983137.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220319/ka-52-1779002131.html

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

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Мастерство российских летчиков: Ми-24 увернулся от прямого попадания ракеты ПЗРК "Стингер" Экипаж российского Ми-24 при выполнении задач в районе Днепра смог уклониться от прямого попадания выпущенного украинскими войсками "Стингера". Ракета взорвалась в районе хвостовой балки, но летчик продолжил полет. Затем в течение 7 минут группа ударных вертолетов подавила все выявленные украинские огневые позиции, сообщили в МО РФ. 2022-03-21T08:18 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире