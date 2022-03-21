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АТОР: в Венесуэле планируют начать принимать карту "Мир" - РИА Новости, 21.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220321/venesuela-1779201873.html
АТОР: в Венесуэле планируют начать принимать карту "Мир"
АТОР: в Венесуэле планируют начать принимать карту "Мир" - РИА Новости, 21.03.2022
АТОР: в Венесуэле планируют начать принимать карту "Мир"
Министр туризма Венесуэлы Али Падрон Паредес на встрече с руководством АТОР рассказал, что сейчас рассматривается вопрос обеспечения в стране эквайринга по... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T11:24
2022-03-21T11:24
туризм
туризм
новости - туризм
зарина догузова
венесуэла
москва
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Министр туризма Венесуэлы Али Падрон Паредес на встрече с руководством АТОР рассказал, что сейчас рассматривается вопрос обеспечения в стране эквайринга по картам "Мир", сообщает Ассоциация.По данным экспертов, сроки пока неясны, но новость обнадеживает.Правда, как уточняют в АТОР, стоимость тура с перелетом в начале марта на венесуэльский остров Маргарита в отель категории "Четыре звезды" (только завтраки) на десять дней на двоих с вылетом 8 марта начиналась от 175 тысяч рублей. Как изменятся цены сейчас, предсказать сложно, но, вероятнее всего, они вырастут из-за ослабления российской национальной валюты и закрытия воздушного пространства Европы, Канады и США.В расписании на сайте венесуэльского перевозчика Conviasa ближайший рейс из Москвы (аэропорт Внуково) в Каракас заявлен на 3 апреля 2022 года. Стоимость перелета туда-обратно на одного человека по данным поисковых систем составляет 80578 рублей.Но в скором времени рейсов может стать больше. На прошлой неделе Руководитель Ростуризма Зарина Догузова провела рабочую встречу с министром туризма Венесуэлы. Глава ведомства сообщила, что два крупных российских туроператора рассматривают возможность запуска совместной чартерной программы на венесуэльский остров Маргарита.
https://ria.ru/20220317/venesuela-1778700094.html
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туризм, новости - туризм, зарина догузова, венесуэла, москва, федеральное агентство по туризму (ростуризм), ассоциация туроператоров россии (атор), авиакомпании, самолеты, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море, карта "мир"
11:24 21.03.2022
 
АТОР: в Венесуэле планируют начать принимать карту "Мир"

АТОР: Венесуэла планирует привлечь россиян новыми рейсами и одобрением карты "Мир"

© Depositphotos / urfПляж Эль Яке на острове Маргарита
Пляж Эль Яке на острове Маргарита - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© Depositphotos / urf
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Министр туризма Венесуэлы Али Падрон Паредес на встрече с руководством АТОР рассказал, что сейчас рассматривается вопрос обеспечения в стране эквайринга по картам "Мир", сообщает Ассоциация.
По данным экспертов, сроки пока неясны, но новость обнадеживает.
Правда, как уточняют в АТОР, стоимость тура с перелетом в начале марта на венесуэльский остров Маргарита в отель категории "Четыре звезды" (только завтраки) на десять дней на двоих с вылетом 8 марта начиналась от 175 тысяч рублей. Как изменятся цены сейчас, предсказать сложно, но, вероятнее всего, они вырастут из-за ослабления российской национальной валюты и закрытия воздушного пространства Европы, Канады и США.
В расписании на сайте венесуэльского перевозчика Conviasa ближайший рейс из Москвы (аэропорт Внуково) в Каракас заявлен на 3 апреля 2022 года. Стоимость перелета туда-обратно на одного человека по данным поисковых систем составляет 80578 рублей.
Но в скором времени рейсов может стать больше. На прошлой неделе Руководитель Ростуризма Зарина Догузова провела рабочую встречу с министром туризма Венесуэлы. Глава ведомства сообщила, что два крупных российских туроператора рассматривают возможность запуска совместной чартерной программы на венесуэльский остров Маргарита.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмЗарина ДогузоваВенесуэлаМоскваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Ассоциация туроператоров России (АТОР)авиакомпанииСамолетыкуда поехатькуда можно лететьотдых на мореКарта "Мир"
 
 
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