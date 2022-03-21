https://ria.ru/20220321/venesuela-1779201873.html

АТОР: в Венесуэле планируют начать принимать карту "Мир"

АТОР: в Венесуэле планируют начать принимать карту "Мир" - РИА Новости, 21.03.2022

АТОР: в Венесуэле планируют начать принимать карту "Мир"

Министр туризма Венесуэлы Али Падрон Паредес на встрече с руководством АТОР рассказал, что сейчас рассматривается вопрос обеспечения в стране эквайринга по... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T11:24

2022-03-21T11:24

2022-03-21T11:24

туризм

туризм

новости - туризм

зарина догузова

венесуэла

москва

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Министр туризма Венесуэлы Али Падрон Паредес на встрече с руководством АТОР рассказал, что сейчас рассматривается вопрос обеспечения в стране эквайринга по картам "Мир", сообщает Ассоциация.По данным экспертов, сроки пока неясны, но новость обнадеживает.Правда, как уточняют в АТОР, стоимость тура с перелетом в начале марта на венесуэльский остров Маргарита в отель категории "Четыре звезды" (только завтраки) на десять дней на двоих с вылетом 8 марта начиналась от 175 тысяч рублей. Как изменятся цены сейчас, предсказать сложно, но, вероятнее всего, они вырастут из-за ослабления российской национальной валюты и закрытия воздушного пространства Европы, Канады и США.В расписании на сайте венесуэльского перевозчика Conviasa ближайший рейс из Москвы (аэропорт Внуково) в Каракас заявлен на 3 апреля 2022 года. Стоимость перелета туда-обратно на одного человека по данным поисковых систем составляет 80578 рублей.Но в скором времени рейсов может стать больше. На прошлой неделе Руководитель Ростуризма Зарина Догузова провела рабочую встречу с министром туризма Венесуэлы. Глава ведомства сообщила, что два крупных российских туроператора рассматривают возможность запуска совместной чартерной программы на венесуэльский остров Маргарита.

https://ria.ru/20220317/venesuela-1778700094.html

венесуэла

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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