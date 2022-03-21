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Официальный курс доллара на вторник составил 104,68 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 104,68 рубля - РИА Новости, 21.03.2022
Официальный курс доллара на вторник составил 104,68 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 72,95 копейки, до 104,6819 рубля, курс евро - на 1,2006 рубля, до 115,6002 рубля,... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T17:26
2022-03-21T17:26
2022-03-21T17:26
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
доллар
евро
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 72,95 копейки, до 104,6819 рубля, курс евро - на 1,2006 рубля, до 115,6002 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, доллар, евро
Официальный курс доллара на вторник составил 104,68 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 104,68 рубля, евро — 115,6 рубля