https://ria.ru/20220321/valyuta-1779316124.html

Официальный курс доллара на вторник составил 104,68 рубля

Официальный курс доллара на вторник составил 104,68 рубля - РИА Новости, 21.03.2022

Официальный курс доллара на вторник составил 104,68 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 72,95 копейки, до 104,6819 рубля, курс евро - на 1,2006 рубля, до 115,6002 рубля,... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T17:26

2022-03-21T17:26

2022-03-21T17:26

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

доллар

евро

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 72,95 копейки, до 104,6819 рубля, курс евро - на 1,2006 рубля, до 115,6002 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, доллар, евро