В Госдуме предложили альтернативу тетрапаку для молока
Депутат Школкина заявила, что альтернативой тетрапаку могли бы стать бутылки и молокоматы
Молоко. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Альтернативой тетрапаку для молока могли бы стать пластиковые и стеклянные бутылки, бидоны и молочные автоматы ("молокоматы"), заявила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина.
Газета "Ведомости" написала ранее в понедельник, что у ритейлеров могут возникнуть сложности с поставками соков и молока из-за нехватки тары для хранения такой продукции. Некоторые участники рынка рассказали изданию о наличии дефицита тетрапака (упаковки, состоящей из нескольких слоев картона, полиэтилена и фольги) и картона, а также сложностей с закупкой пленок из-за нехватки сырья.
"Некоторый запас тетрапака в России есть, и это дает возможность переориентироваться в вопросе упаковки, дает люфт для замещения, также ищем параллельных поставщиков. Но и раньше молоко и соки разливались не только в тетрапак, но и в пластиковые и стеклянные бутылки, молоко продается и в полиэтиленовой упаковке. Обращаю внимание: молоко – есть. А упаковку можем делать другую, как вариант – ставить автоматы – "молокоматы". Да и бидоны - тоже хорошая тара", - прокомментировала Школкина.
Она также сообщила, что по итогам совещания в партии "Единая Россия", которое прошло 17 марта, было дано задание всем отраслевым союзам составить перечень необходимых товаров, которым требуются аналоги.
"На этой неделе мы планируем направить итоговый перечень в Минпромторг России, так как министерство говорит о том, что у них есть производственные мощности, что они готовы рассмотреть потребности АПК и начать производить аналоги", - добавила зампред комитета.
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