https://ria.ru/20220321/upakovka-1779233772.html

В Госдуме предложили альтернативу тетрапаку для молока

В Госдуме предложили альтернативу тетрапаку для молока - РИА Новости, 21.03.2022

В Госдуме предложили альтернативу тетрапаку для молока

Альтернативой тетрапаку для молока могли бы стать пластиковые и стеклянные бутылки, бидоны и молочные автоматы ("молокоматы"), заявила РИА Новости заместитель... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T11:43

2022-03-21T11:43

2022-03-21T11:43

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

единая россия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Альтернативой тетрапаку для молока могли бы стать пластиковые и стеклянные бутылки, бидоны и молочные автоматы ("молокоматы"), заявила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина.Газета "Ведомости" написала ранее в понедельник, что у ритейлеров могут возникнуть сложности с поставками соков и молока из-за нехватки тары для хранения такой продукции. Некоторые участники рынка рассказали изданию о наличии дефицита тетрапака (упаковки, состоящей из нескольких слоев картона, полиэтилена и фольги) и картона, а также сложностей с закупкой пленок из-за нехватки сырья."Некоторый запас тетрапака в России есть, и это дает возможность переориентироваться в вопросе упаковки, дает люфт для замещения, также ищем параллельных поставщиков. Но и раньше молоко и соки разливались не только в тетрапак, но и в пластиковые и стеклянные бутылки, молоко продается и в полиэтиленовой упаковке. Обращаю внимание: молоко – есть. А упаковку можем делать другую, как вариант – ставить автоматы – "молокоматы". Да и бидоны - тоже хорошая тара", - прокомментировала Школкина.Она также сообщила, что по итогам совещания в партии "Единая Россия", которое прошло 17 марта, было дано задание всем отраслевым союзам составить перечень необходимых товаров, которым требуются аналоги."На этой неделе мы планируем направить итоговый перечень в Минпромторг России, так как министерство говорит о том, что у них есть производственные мощности, что они готовы рассмотреть потребности АПК и начать производить аналоги", - добавила зампред комитета.

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/podmoskove-1777630312.html

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777691877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), единая россия