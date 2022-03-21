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Магазины Uniqlo приостановили работу в Москве - РИА Новости, 21.03.2022
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Магазины Uniqlo приостановили работу в Москве
Магазины Uniqlo приостановили работу в Москве - РИА Новости, 21.03.2022
Магазины Uniqlo приостановили работу в Москве
Магазины Uniqlo приостановили с 21 марта работу в Москве, всего в столице 21 магазин, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2022
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Магазины Uniqlo приостановили с 21 марта работу в Москве, всего в столице 21 магазин, передает корреспондент РИА Новости.В столице находится 21 магазин сети."Уважаемые покупатели! С 21 марта 2022 года мы временно приостанавливаем работу розничных магазинов и интернет-магазина на территории России", - говорится в объявлениях у входов в закрытые магазины сети.Там же поясняются и правила обмена и возврата уже приобретенного товара.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на главу крупнейшего ритейлера Азии Fast Retailing Тадаси Янаи сообщало, что все 50 магазинов одежды Uniqlo продолжат работу в России, так как "это то, что необходимо для жизни, и у людей в России есть такое же право на жизнь, как и у нас".Однако позднее Uniqlo сообщила, что приостановит работу всех 50 своих магазинов в России "из-за ряда возникших трудностей", а также интернет-магазина с 21 марта, при этом компания продолжит поддерживать свих сотрудников.
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россия, азия, uniqlo, общество
11:01 21.03.2022
 
Магазины Uniqlo приостановили работу в Москве

Магазины одежды Uniqlo приостановили работу в Москве с 21 марта

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМагазин Uniqlo в торговом центре в Москве
Магазин Uniqlo в торговом центре в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Магазин Uniqlo в торговом центре в Москве
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Магазины Uniqlo приостановили с 21 марта работу в Москве, всего в столице 21 магазин, передает корреспондент РИА Новости.
В столице находится 21 магазин сети.
"Уважаемые покупатели! С 21 марта 2022 года мы временно приостанавливаем работу розничных магазинов и интернет-магазина на территории России", - говорится в объявлениях у входов в закрытые магазины сети.
Там же поясняются и правила обмена и возврата уже приобретенного товара.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на главу крупнейшего ритейлера Азии Fast Retailing Тадаси Янаи сообщало, что все 50 магазинов одежды Uniqlo продолжат работу в России, так как "это то, что необходимо для жизни, и у людей в России есть такое же право на жизнь, как и у нас".
Однако позднее Uniqlo сообщила, что приостановит работу всех 50 своих магазинов в России "из-за ряда возникших трудностей", а также интернет-магазина с 21 марта, при этом компания продолжит поддерживать свих сотрудников.
 
РоссияАзияUniqloОбщество
 
 
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