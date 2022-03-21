https://ria.ru/20220321/uniqlo-1779223550.html

Магазины Uniqlo приостановили работу в Москве

Магазины Uniqlo приостановили работу в Москве - РИА Новости, 21.03.2022

Магазины Uniqlo приостановили работу в Москве

Магазины Uniqlo приостановили с 21 марта работу в Москве, всего в столице 21 магазин, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T11:01

2022-03-21T11:01

2022-03-21T11:01

россия

азия

uniqlo

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777482207_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0198182c161043550ac5060eae78f88f.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Магазины Uniqlo приостановили с 21 марта работу в Москве, всего в столице 21 магазин, передает корреспондент РИА Новости.В столице находится 21 магазин сети."Уважаемые покупатели! С 21 марта 2022 года мы временно приостанавливаем работу розничных магазинов и интернет-магазина на территории России", - говорится в объявлениях у входов в закрытые магазины сети.Там же поясняются и правила обмена и возврата уже приобретенного товара.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на главу крупнейшего ритейлера Азии Fast Retailing Тадаси Янаи сообщало, что все 50 магазинов одежды Uniqlo продолжат работу в России, так как "это то, что необходимо для жизни, и у людей в России есть такое же право на жизнь, как и у нас".Однако позднее Uniqlo сообщила, что приостановит работу всех 50 своих магазинов в России "из-за ряда возникших трудностей", а также интернет-магазина с 21 марта, при этом компания продолжит поддерживать свих сотрудников.

россия

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, азия, uniqlo, общество