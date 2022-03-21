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Жительница Мариуполя рассказала, что в городе нет безопасных мест - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/ukrytie-1779190540.html
Жительница Мариуполя рассказала, что в городе нет безопасных мест
Жительница Мариуполя рассказала, что в городе нет безопасных мест - РИА Новости, 21.03.2022
Жительница Мариуполя рассказала, что в городе нет безопасных мест
Жительница Мариуполя, бежавшая из города, рассказала РИА Новости, что в городе нет безопасных мест, даже подвал не может быть надежным укрытием. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T02:21
2022-03-21T09:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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БЕЗЫМЕННОЕ (ДНР), 21 мар - РИА Новости. Жительница Мариуполя, бежавшая из города, рассказала РИА Новости, что в городе нет безопасных мест, даже подвал не может быть надежным укрытием."Безопасного места в Мариуполе вообще нет. Даже в подвалах, если честно. Мы вообще не рассчитываем возвращаться в город. Потому что домов нет, квартиры нет. Жилья нет в Мариуполе. То, что мы нажили своим трудом - дома, квартиры купили эти, их больше нет, они разрушены", - рассказала собеседница агентства.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/mariupol-1779204024.html
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россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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Беженцы из Мариуполя о разрушенном городе, обстрелах и отсутствии воды
"Здесь уже не прилетит бомба". Бежавшие из Мариуполя в Безымянный в ДНР рассказывают, было ли безопасно в мариупольских подвалах и как с безопасностью теперь. "Безопасного места в Мариуполе вообще нет...Мы не рассчитываем вернуться. Домов нет квартир нет ", - добавила жительница Мариуполя.
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
02:21 21.03.2022 (обновлено: 09:11 21.03.2022)
 
Жительница Мариуполя рассказала, что в городе нет безопасных мест

Жительница Мариуполя заявила, что в городе даже подвал не может быть надежным укрытием

Читать ria.ru в
БЕЗЫМЕННОЕ (ДНР), 21 мар - РИА Новости. Жительница Мариуполя, бежавшая из города, рассказала РИА Новости, что в городе нет безопасных мест, даже подвал не может быть надежным укрытием.
"Безопасного места в Мариуполе вообще нет. Даже в подвалах, если честно. Мы вообще не рассчитываем возвращаться в город. Потому что домов нет, квартиры нет. Жилья нет в Мариуполе. То, что мы нажили своим трудом - дома, квартиры купили эти, их больше нет, они разрушены", - рассказала собеседница агентства.
Гуманитарная помощь, доставленная из России для жителей Мариуполя - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Жители покидают Мариуполь - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
02:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Вице-премьер Украины ответила на предложение России по Мариуполю
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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