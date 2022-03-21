https://ria.ru/20220321/ukrytie-1779190540.html

Жительница Мариуполя рассказала, что в городе нет безопасных мест

Жительница Мариуполя рассказала, что в городе нет безопасных мест - РИА Новости, 21.03.2022

Жительница Мариуполя рассказала, что в городе нет безопасных мест

Жительница Мариуполя, бежавшая из города, рассказала РИА Новости, что в городе нет безопасных мест, даже подвал не может быть надежным укрытием. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T02:21

2022-03-21T02:21

2022-03-21T09:11

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

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БЕЗЫМЕННОЕ (ДНР), 21 мар - РИА Новости. Жительница Мариуполя, бежавшая из города, рассказала РИА Новости, что в городе нет безопасных мест, даже подвал не может быть надежным укрытием."Безопасного места в Мариуполе вообще нет. Даже в подвалах, если честно. Мы вообще не рассчитываем возвращаться в город. Потому что домов нет, квартиры нет. Жилья нет в Мариуполе. То, что мы нажили своим трудом - дома, квартиры купили эти, их больше нет, они разрушены", - рассказала собеседница агентства.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/mariupol-1779204024.html

https://ria.ru/20220321/mariupol-1779190012.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Беженцы из Мариуполя о разрушенном городе, обстрелах и отсутствии воды "Здесь уже не прилетит бомба". Бежавшие из Мариуполя в Безымянный в ДНР рассказывают, было ли безопасно в мариупольских подвалах и как с безопасностью теперь. "Безопасного места в Мариуполе вообще нет...Мы не рассчитываем вернуться. Домов нет квартир нет ", - добавила жительница Мариуполя. 2022-03-21T02:21 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина