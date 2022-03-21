https://ria.ru/20220321/ukraina-1779340500.html

США направят на Украину тайно закупленные советские средства ПВО, пишут СМИ

США направят на Украину тайно закупленные советские средства ПВО, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2022

США направят на Украину тайно закупленные советские средства ПВО, пишут СМИ

США передают украинским войскам часть средств противовоздушной обороны советского производства, которые они тайно скупали "десятилетия назад", сообщила газета... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T19:51

2022-03-21T19:51

2022-03-21T19:51

обострение ситуации в днр и лнр

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сша

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вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. США передают украинским войскам часть средств противовоздушной обороны советского производства, которые они тайно скупали "десятилетия назад", сообщила газета Wall Street Journal.Среди них издание называет зенитный ракетный комплекс "Оса" и подчеркивает, что систему С-300, полученную в свое время из Белоруссии, американцы направлять на Украину не планируют.США приобретали единичные экземпляры средств ПВО, которые Советский Союз использовал сам и продавал в другие страны, в ознакомительных целях, пишет Wall Street Journal.США и их союзники предоставили Украине сотни переносных зенитных ракетных комплексов, которые эффективны против авиации, действующей на малых высотах. Теперь они ищут знакомые украинским силам средства борьбы с более высотными целями, сказано в публикации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/ukraina-1779321577.html

https://ria.ru/20220321/kinzhal-1779324172.html

донецкая народная республика

сша

россия

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, сша, россия, вооруженные силы украины, ссср, ситуация в днр и лнр