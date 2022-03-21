https://ria.ru/20220321/ukraina-1779340500.html
США направят на Украину тайно закупленные советские средства ПВО, пишут СМИ
США направят на Украину тайно закупленные советские средства ПВО, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2022
США направят на Украину тайно закупленные советские средства ПВО, пишут СМИ
США передают украинским войскам часть средств противовоздушной обороны советского производства, которые они тайно скупали "десятилетия назад", сообщила газета... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T19:51
2022-03-21T19:51
2022-03-21T19:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
сша
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777806246_0:175:3072:1903_1920x0_80_0_0_a8cd61b46cd475762abff4ec55332c88.jpg
ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. США передают украинским войскам часть средств противовоздушной обороны советского производства, которые они тайно скупали "десятилетия назад", сообщила газета Wall Street Journal.Среди них издание называет зенитный ракетный комплекс "Оса" и подчеркивает, что систему С-300, полученную в свое время из Белоруссии, американцы направлять на Украину не планируют.США приобретали единичные экземпляры средств ПВО, которые Советский Союз использовал сам и продавал в другие страны, в ознакомительных целях, пишет Wall Street Journal.США и их союзники предоставили Украине сотни переносных зенитных ракетных комплексов, которые эффективны против авиации, действующей на малых высотах. Теперь они ищут знакомые украинским силам средства борьбы с более высотными целями, сказано в публикации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/ukraina-1779321577.html
https://ria.ru/20220321/kinzhal-1779324172.html
донецкая народная республика
сша
россия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777806246_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d57060c43840c10c7a9b9a36ee8b62a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, сша, россия, вооруженные силы украины, ссср, ситуация в днр и лнр
США направят на Украину тайно закупленные советские средства ПВО, пишут СМИ
WSJ: США направят на Украину тайно закупленные средства ПВО советского производства