https://ria.ru/20220321/ukraina-1779333500.html

В Крыму выделят по миллиону рублей семьям погибших на Украине военных

В Крыму выделят по миллиону рублей семьям погибших на Украине военных - РИА Новости, 21.03.2022

В Крыму выделят по миллиону рублей семьям погибших на Украине военных

Семьям военнослужащих из Крыма, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, будет выплачиваться по 1 миллиону рублей из резервного фонда республики,... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T19:04

2022-03-21T19:04

2022-03-21T19:04

обострение ситуации в днр и лнр

общество

россия

республика крым

сергей аксенов (политик)

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Семьям военнослужащих из Крыма, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, будет выплачиваться по 1 миллиону рублей из резервного фонда республики, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Семьям военнослужащих-крымчан, погибших в ходе специальной военной операции, будет выделено по 1 миллиону рублей из резервного фонда правительства Республики Крым", - отметил Аксенов в своем Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что семьям погибших на Украине военных будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременное пособие - это 7 миллионов 421 тысяча рублей, ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего, а также будет дополнительно выплачено 5 миллионов рублей каждой семье.Военнослужащие, раненные при проведении операции, получат страховку и единовременное пособие за ранение, травму или контузию. Если военнослужащий, проходящий службу по контракту, из-за ранения будет признан негодным, он получит единовременное пособие в 2 миллиона 968 тысяч рублей, а в случае инвалидности - ежемесячную денежную компенсацию. Президент отметил, что нужно предусмотреть дополнительные выплаты военнослужащим Минобороны, военнослужащим и сотрудникам других силовых ведомств, участвующим в операции и получившим ранения, по 3 миллиона рублей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

https://ria.ru/20220320/paliy-1779157361.html

россия

республика крым

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр