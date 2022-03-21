В Крыму выделят по миллиону рублей семьям погибших на Украине военных
Аксенов пообещал выделить по миллиону рублей семьям погибших на Украине крымских военных
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Семьям военнослужащих из Крыма, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, будет выплачиваться по 1 миллиону рублей из резервного фонда республики, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Семьям военнослужащих-крымчан, погибших в ходе специальной военной операции, будет выделено по 1 миллиону рублей из резервного фонда правительства Республики Крым", - отметил Аксенов в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что семьям погибших на Украине военных будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременное пособие - это 7 миллионов 421 тысяча рублей, ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего, а также будет дополнительно выплачено 5 миллионов рублей каждой семье.
Военнослужащие, раненные при проведении операции, получат страховку и единовременное пособие за ранение, травму или контузию. Если военнослужащий, проходящий службу по контракту, из-за ранения будет признан негодным, он получит единовременное пособие в 2 миллиона 968 тысяч рублей, а в случае инвалидности - ежемесячную денежную компенсацию. Президент отметил, что нужно предусмотреть дополнительные выплаты военнослужащим Минобороны, военнослужащим и сотрудникам других силовых ведомств, участвующим в операции и получившим ранения, по 3 миллиона рублей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.