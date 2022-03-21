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Фадеев направил Шварценеггеру материалы о преступлениях на Украине - РИА Новости, 21.03.2022
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https://ria.ru/20220321/ukraina-1779331057.html
Фадеев направил Шварценеггеру материалы о преступлениях на Украине
Фадеев направил Шварценеггеру материалы о преступлениях на Украине - РИА Новости, 21.03.2022
Фадеев направил Шварценеггеру материалы о преступлениях на Украине
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев в ответ на видеообращение Арнольда Шварценеггера направил ему материалы о преступлениях ВСУ и... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T18:46
2022-03-21T18:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
валерий фадеев
юрий власов
сша
арнольд шварценеггер
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев в ответ на видеообращение Арнольда Шварценеггера направил ему материалы о преступлениях ВСУ и нацбатальонов против гражданского населения.В своем обращении, опубликованном 17 марта, Шварценеггер призвал президента России Владимира Путина остановить спецоперацию и обвинил российские власти в усугублении ситуации на Украине."Раз вы так интересуетесь событиями на Украине, то высылаю вам материалы СПЧ со свидетельствами преступлений ВСУ и нацбатальонов против гражданского населения Украины, которые ранее от нас получили западные политики, дипломаты, журналисты и правозащитники", - говорится в письме Фадеева, опубликованном в Telegram-канале СПЧ. По его словам, спортсмен Юрий Власов, о котором упомянул Шварценеггер, родился в Донецке и "никогда не скрывал своих патриотических настроений". "Арнольд Шварценеггер записал видеообращение к россиянам, где осуждал спецоперацию на Украине. Осуждал на правах своей давней любви к легендарному спортсмену-тяжелоатлету Юрию Власову. Даже подаренную им чашку показал, которая всегда при нем. А в тех, кто выступает против спецоперации, даже разглядел силу Власова и "настоящее сердце России". Для начала напомню, что Юрий Власов - уроженец Макеевки, Донецкой области. И его взгляды на происходящее на его малой родине, восемь лет переживающей ужасы войны, сейчас были бы очевидны. А сам Юрий Петрович никогда не скрывал своих патриотических настроений", - прокомментировал Фадеев.Также глава СПЧ привел выдержки из высказываний Власова: "Из его предвыборной программы, 1996 год: "Принцип самодостаточности должен обезопасить Россию, обеспечить ей независимость. Мы должны быть хозяевами в своем Доме. Не Международный валютный фонд, не Банк реконструкции и развития, не воля американских и иных президентов, и не расчеты НАТО, а мы должны определять порядки в своем Доме"."А как вам такое, Арни? 1996 год, из книги "Мы есть и будем": "Русское национальное, патриотическое движение должно быть монолитным ‒ это великая, первостепенная задача! Оно должно стать нераздельным, нерасчленимым, одним великим сплавом ‒ это наша самая главная задача. Посягнуть на русское патриотическое движение, значит, войти в огонь всепожирающего пламени священной войны за Россию. Один за всех и все за одного! Не давать в обиду Родину нигде и никому! Россия будет стоять вечно"."Надеюсь, вы прислушаетесь к вашему кумиру", - заключил Фадеев.
https://ria.ru/20220320/spetsoperatsiya-1779173488.html
https://ria.ru/20220225/spetsoperatsiya-1774950942.html
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в мире, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев, юрий власов, сша, арнольд шварценеггер, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
18:46 21.03.2022
 
Фадеев направил Шварценеггеру материалы о преступлениях на Украине

Глава СПЧ Фадеев направил Шварценеггеру материалы о преступлениях ВСУ и нацбатов

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев в ответ на видеообращение Арнольда Шварценеггера направил ему материалы о преступлениях ВСУ и нацбатальонов против гражданского населения.
В своем обращении, опубликованном 17 марта, Шварценеггер призвал президента России Владимира Путина остановить спецоперацию и обвинил российские власти в усугублении ситуации на Украине.
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"Раз вы так интересуетесь событиями на Украине, то высылаю вам материалы СПЧ со свидетельствами преступлений ВСУ и нацбатальонов против гражданского населения Украины, которые ранее от нас получили западные политики, дипломаты, журналисты и правозащитники", - говорится в письме Фадеева, опубликованном в Telegram-канале СПЧ.
По его словам, спортсмен Юрий Власов, о котором упомянул Шварценеггер, родился в Донецке и "никогда не скрывал своих патриотических настроений". "Арнольд Шварценеггер записал видеообращение к россиянам, где осуждал спецоперацию на Украине. Осуждал на правах своей давней любви к легендарному спортсмену-тяжелоатлету Юрию Власову. Даже подаренную им чашку показал, которая всегда при нем. А в тех, кто выступает против спецоперации, даже разглядел силу Власова и "настоящее сердце России". Для начала напомню, что Юрий Власов - уроженец Макеевки, Донецкой области. И его взгляды на происходящее на его малой родине, восемь лет переживающей ужасы войны, сейчас были бы очевидны. А сам Юрий Петрович никогда не скрывал своих патриотических настроений", - прокомментировал Фадеев.
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Также глава СПЧ привел выдержки из высказываний Власова: "Из его предвыборной программы, 1996 год: "Принцип самодостаточности должен обезопасить Россию, обеспечить ей независимость. Мы должны быть хозяевами в своем Доме. Не Международный валютный фонд, не Банк реконструкции и развития, не воля американских и иных президентов, и не расчеты НАТО, а мы должны определять порядки в своем Доме".
"А как вам такое, Арни? 1996 год, из книги "Мы есть и будем": "Русское национальное, патриотическое движение должно быть монолитным ‒ это великая, первостепенная задача! Оно должно стать нераздельным, нерасчленимым, одним великим сплавом ‒ это наша самая главная задача. Посягнуть на русское патриотическое движение, значит, войти в огонь всепожирающего пламени священной войны за Россию. Один за всех и все за одного! Не давать в обиду Родину нигде и никому! Россия будет стоять вечно".
"Надеюсь, вы прислушаетесь к вашему кумиру", - заключил Фадеев.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Валерий ФадеевЮрий ВласовСШААрнольд ШварценеггерУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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