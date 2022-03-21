https://ria.ru/20220321/ukraina-1779329806.html

Лавров проинформировал главу МИД Саудовской Аравии об операции на Украине

Лавров проинформировал главу МИД Саудовской Аравии об операции на Украине - РИА Новости, 21.03.2022

Лавров проинформировал главу МИД Саудовской Аравии об операции на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора проинформировал главу МИД Саудовской Аравии Фейсала Бен Фархана Аль Сауда о ходе... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T18:40

2022-03-21T18:40

2022-03-21T18:40

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора проинформировал главу МИД Саудовской Аравии Фейсала Бен Фархана Аль Сауда о ходе российской специальной операции по защите Донбасса и переговорах с представителями украинских властей, сообщает МИД РФ.Уточняется, что разговор состоялся в понедельник по инициативе саудовской стороны."Лавров подробно информировал Ф.Бен Фархана о ходе российской специальной военной операции по защите республик Донбасса и мирных переговорах с представителями украинских властей. Были особо подчеркнуты усилия, предпринимаемые Россией для обеспечения безопасности мирного населения при решении поставленных задач по демилитаризации и денацификации этой страны", - говорится в сообщении.Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам дальнейшего укрепления многоплановых российско-саудовских отношений с акцентом на задачи практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд в октябре 2019 года.Кроме того, министры обсудили текущую региональную проблематику, в том числе ситуацию в Йемене.

https://ria.ru/20220321/kadyrov-1779303376.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, эр-рияд (город), владимир путин, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), саудовская аравия, йемен, украина, донбасс