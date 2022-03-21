https://ria.ru/20220321/ukraina-1779329806.html
Лавров проинформировал главу МИД Саудовской Аравии об операции на Украине
Лавров проинформировал главу МИД Саудовской Аравии об операции на Украине - РИА Новости, 21.03.2022
Лавров проинформировал главу МИД Саудовской Аравии об операции на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора проинформировал главу МИД Саудовской Аравии Фейсала Бен Фархана Аль Сауда о ходе... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T18:40
2022-03-21T18:40
2022-03-21T18:40
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора проинформировал главу МИД Саудовской Аравии Фейсала Бен Фархана Аль Сауда о ходе российской специальной операции по защите Донбасса и переговорах с представителями украинских властей, сообщает МИД РФ.Уточняется, что разговор состоялся в понедельник по инициативе саудовской стороны."Лавров подробно информировал Ф.Бен Фархана о ходе российской специальной военной операции по защите республик Донбасса и мирных переговорах с представителями украинских властей. Были особо подчеркнуты усилия, предпринимаемые Россией для обеспечения безопасности мирного населения при решении поставленных задач по демилитаризации и денацификации этой страны", - говорится в сообщении.Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам дальнейшего укрепления многоплановых российско-саудовских отношений с акцентом на задачи практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд в октябре 2019 года.Кроме того, министры обсудили текущую региональную проблематику, в том числе ситуацию в Йемене.
https://ria.ru/20220321/kadyrov-1779303376.html
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РИА Новости
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Лавров проинформировал главу МИД Саудовской Аравии об операции на Украине
Лавров проинформировал главу МИД Саудовской Аравии Бен Фархана об операции на Украине