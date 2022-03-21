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В Раде предложили дополнительные налоги для компаний, работающих с Россией - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/ukraina-1779329398.html
В Раде предложили дополнительные налоги для компаний, работающих с Россией
В Раде предложили дополнительные налоги для компаний, работающих с Россией - РИА Новости, 21.03.2022
В Раде предложили дополнительные налоги для компаний, работающих с Россией
Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что парламент готовит законопроект о дополнительном налоге для компаний, работающих с Россией. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T18:36
2022-03-21T23:50
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
россия
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что парламент готовит законопроект о дополнительном налоге для компаний, работающих с Россией."Уже готовим закон о дополнительном налоге в Украине для компаний, продолжающих работать с Россией. Если есть деньги и желание спонсировать военную сферу агрессора, значит, должны найтись и деньги восстанавливать все разрушенное им в другой стране", - написал Железняк на своей странице в одной из соцсетей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/peregovory-1779244408.html
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украина, в мире, россия, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
18:36 21.03.2022 (обновлено: 23:50 21.03.2022)
 
В Раде предложили дополнительные налоги для компаний, работающих с Россией

В Раде предложили обложить дополнительными налогами компании, работающие с Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты на заседании Верховной рады Украины
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что парламент готовит законопроект о дополнительном налоге для компаний, работающих с Россией.
"Уже готовим закон о дополнительном налоге в Украине для компаний, продолжающих работать с Россией. Если есть деньги и желание спонсировать военную сферу агрессора, значит, должны найтись и деньги восстанавливать все разрушенное им в другой стране", - написал Железняк на своей странице в одной из соцсетей.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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