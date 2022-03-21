https://ria.ru/20220321/ukraina-1779329398.html

В Раде предложили дополнительные налоги для компаний, работающих с Россией

В Раде предложили дополнительные налоги для компаний, работающих с Россией - РИА Новости, 21.03.2022

В Раде предложили дополнительные налоги для компаний, работающих с Россией

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что парламент готовит законопроект о дополнительном налоге для компаний, работающих с Россией. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T18:36

2022-03-21T18:36

2022-03-21T23:50

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что парламент готовит законопроект о дополнительном налоге для компаний, работающих с Россией."Уже готовим закон о дополнительном налоге в Украине для компаний, продолжающих работать с Россией. Если есть деньги и желание спонсировать военную сферу агрессора, значит, должны найтись и деньги восстанавливать все разрушенное им в другой стране", - написал Железняк на своей странице в одной из соцсетей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/peregovory-1779244408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, россия, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр