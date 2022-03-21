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ВСУ насильственно забирают мужскую часть населения Украины в армию - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/ukraina-1779321577.html
ВСУ насильственно забирают мужскую часть населения Украины в армию
ВСУ насильственно забирают мужскую часть населения Украины в армию - РИА Новости, 21.03.2022
ВСУ насильственно забирают мужскую часть населения Украины в армию
Граждане, пытающиеся покинуть Украину, терроризируются собственным режимом, мужское население прямо на границе насильно забирают в качестве "резервистов",... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T17:59
2022-03-21T18:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
владимир путин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Граждане, пытающиеся покинуть Украину, терроризируются собственным режимом, мужское население прямо на границе насильно забирают в качестве "резервистов", заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Детей и женщин они ещё с грехом пополам пропускают. Хотя далеко не всех. Что касается мужской части населения Украины, то их там же, на границе, насильственно забирают в армию в качестве так называемых "резервистов", - сказал он.Как пояснил Конашенков, СБУ и формирования неонацистов создают ажиотаж на границе и терроризируют собственных граждан. Мужское население при этом используется как "пушечное мясо", заявил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, служба безопасности украины, россия
17:59 21.03.2022 (обновлено: 18:00 21.03.2022)
 
ВСУ насильственно забирают мужскую часть населения Украины в армию

Минобороны: ВСУ насильственно забирают мужскую часть населения Украины в армию

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Граждане, пытающиеся покинуть Украину, терроризируются собственным режимом, мужское население прямо на границе насильно забирают в качестве "резервистов", заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Детей и женщин они ещё с грехом пополам пропускают. Хотя далеко не всех. Что касается мужской части населения Украины, то их там же, на границе, насильственно забирают в армию в качестве так называемых "резервистов", - сказал он.
Как пояснил Конашенков, СБУ и формирования неонацистов создают ажиотаж на границе и терроризируют собственных граждан. Мужское население при этом используется как "пушечное мясо", заявил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
Вчера, 17:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныРоссия
 
 
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