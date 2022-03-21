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ВСУ насильственно забирают мужскую часть населения Украины в армию

ВСУ насильственно забирают мужскую часть населения Украины в армию - РИА Новости, 21.03.2022

ВСУ насильственно забирают мужскую часть населения Украины в армию

Граждане, пытающиеся покинуть Украину, терроризируются собственным режимом, мужское население прямо на границе насильно забирают в качестве "резервистов",... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T17:59

2022-03-21T17:59

2022-03-21T18:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Граждане, пытающиеся покинуть Украину, терроризируются собственным режимом, мужское население прямо на границе насильно забирают в качестве "резервистов", заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Детей и женщин они ещё с грехом пополам пропускают. Хотя далеко не всех. Что касается мужской части населения Украины, то их там же, на границе, насильственно забирают в армию в качестве так называемых "резервистов", - сказал он.Как пояснил Конашенков, СБУ и формирования неонацистов создают ажиотаж на границе и терроризируют собственных граждан. Мужское население при этом используется как "пушечное мясо", заявил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/kinzhal-1779320656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, служба безопасности украины, россия