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ЕС выделит еще 500 миллионов евро на поддержку Украины - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/ukraina-1779307168.html
ЕС выделит еще 500 миллионов евро на поддержку Украины
ЕС выделит еще 500 миллионов евро на поддержку Украины - РИА Новости, 21.03.2022
ЕС выделит еще 500 миллионов евро на поддержку Украины
В ЕС принято решение поддержать Украину новой программой на 500 миллионов евро, четверть этой суммы предоставит Берлин, заявила глава Минобороны ФРГ Кристине... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T16:48
2022-03-21T17:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
евросоюз
германия
украина
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 21 мар – РИА Новости. В ЕС принято решение поддержать Украину новой программой на 500 миллионов евро, четверть этой суммы предоставит Берлин, заявила глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт."Хорошо и правильно, что мы принимаем решение о дальнейшей программе в объеме 500 млн евро для Украины, Германия участвует в ней в объеме 26 процентов. Это важно, что мы солидарно поддерживаем Украину и делаем все возможное для того, чтобы она и далее могла мужественно обороняться, защищаться, как это происходит в последние дни и недели", - заявила Ламбрехт журналистам в Брюсселе.
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в мире, евросоюз, германия, украина, ситуация в днр и лнр
16:48 21.03.2022 (обновлено: 17:01 21.03.2022)
 
ЕС выделит еще 500 миллионов евро на поддержку Украины

ЕС принял решение о новой программе поддержки Украины на 500 миллионов евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 21 мар – РИА Новости. В ЕС принято решение поддержать Украину новой программой на 500 миллионов евро, четверть этой суммы предоставит Берлин, заявила глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт.
"Хорошо и правильно, что мы принимаем решение о дальнейшей программе в объеме 500 млн евро для Украины, Германия участвует в ней в объеме 26 процентов. Это важно, что мы солидарно поддерживаем Украину и делаем все возможное для того, чтобы она и далее могла мужественно обороняться, защищаться, как это происходит в последние дни и недели", - заявила Ламбрехт журналистам в Брюсселе.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 16:44
Генсек НАТО заявил, что альянс наращивает военную поддержку Украины
 
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