https://ria.ru/20220321/ukraina-1779307168.html

ЕС выделит еще 500 миллионов евро на поддержку Украины

ЕС выделит еще 500 миллионов евро на поддержку Украины - РИА Новости, 21.03.2022

ЕС выделит еще 500 миллионов евро на поддержку Украины

В ЕС принято решение поддержать Украину новой программой на 500 миллионов евро, четверть этой суммы предоставит Берлин, заявила глава Минобороны ФРГ Кристине... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T16:48

2022-03-21T16:48

2022-03-21T17:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

евросоюз

германия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_78aa75f2cbdad26007919ce57f0f3f53.jpg

БЕРЛИН, 21 мар – РИА Новости. В ЕС принято решение поддержать Украину новой программой на 500 миллионов евро, четверть этой суммы предоставит Берлин, заявила глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт."Хорошо и правильно, что мы принимаем решение о дальнейшей программе в объеме 500 млн евро для Украины, Германия участвует в ней в объеме 26 процентов. Это важно, что мы солидарно поддерживаем Украину и делаем все возможное для того, чтобы она и далее могла мужественно обороняться, защищаться, как это происходит в последние дни и недели", - заявила Ламбрехт журналистам в Брюсселе.

https://ria.ru/20220320/nato-1779146585.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, германия, украина, ситуация в днр и лнр