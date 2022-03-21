https://ria.ru/20220321/ukraina-1779307168.html
ЕС выделит еще 500 миллионов евро на поддержку Украины
ЕС выделит еще 500 миллионов евро на поддержку Украины - РИА Новости, 21.03.2022
ЕС выделит еще 500 миллионов евро на поддержку Украины
В ЕС принято решение поддержать Украину новой программой на 500 миллионов евро, четверть этой суммы предоставит Берлин, заявила глава Минобороны ФРГ Кристине... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T16:48
2022-03-21T16:48
2022-03-21T17:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
евросоюз
германия
украина
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 21 мар – РИА Новости. В ЕС принято решение поддержать Украину новой программой на 500 миллионов евро, четверть этой суммы предоставит Берлин, заявила глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт."Хорошо и правильно, что мы принимаем решение о дальнейшей программе в объеме 500 млн евро для Украины, Германия участвует в ней в объеме 26 процентов. Это важно, что мы солидарно поддерживаем Украину и делаем все возможное для того, чтобы она и далее могла мужественно обороняться, защищаться, как это происходит в последние дни и недели", - заявила Ламбрехт журналистам в Брюсселе.
https://ria.ru/20220320/nato-1779146585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, германия, украина, ситуация в днр и лнр
16:48 21.03.2022 (обновлено: 17:01 21.03.2022)
ЕС выделит еще 500 миллионов евро на поддержку Украины
ЕС принял решение о новой программе поддержки Украины на 500 миллионов евро