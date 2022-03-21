16:41 21.03.2022 (обновлено: 16:46 21.03.2022)
В офисе Зеленского выступили против призывов к насилию над россиянами
Советник главы офиса Зеленского Арестович осудил призывы к насилию над россиянами
© Фото : alexey.arestovich/FacebookАлексей Арестович
© Фото : alexey.arestovich/Facebook
Алексей Арестович
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович призвал избегать призывов к насилию в отношении пленных и граждан России, поскольку это сильно бьет по имиджу Украины.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против лидера первого добровольческого мобильного госпиталя Геннадия Друзенко, который в эфире украинского телеканала призвал врачей к насилию против пленных российских солдат. Позже Друзенко отказался от своих слов, заявив, что это "были эмоции". Кроме того, ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире украинского телеканала процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских.
"Все это крайне сильно бьет по нашему имиджу европейской армии европейской страны. Мы не должны выходить за пределы Женевской конвенции, которая разрешает уничтожать противника на поле боя, но не разрешает издеваться над военнопленными, а тем белее делать призывы в пользу мести мирным жителям, детям, пленным. Тоже самое призывы мстить детям или гражданам РФ не приемлемы", - сказал Арестович в обращении, которое выложил в Facebook.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.