https://ria.ru/20220321/ukraina-1779247028.html
Евросоюз выделит Украине миллиард евро для закупок оружия
Евросоюз выделит Украине миллиард евро для закупок оружия - РИА Новости, 21.03.2022
Евросоюз выделит Украине миллиард евро для закупок оружия
Министры иностранных дел Евросоюза на встрече с Брюсселе в понедельник примут политическое решение о выделении дополнительного миллиарда евро Украине для... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:36
2022-03-21T12:36
2022-03-21T14:17
в мире
украина
россия
германия
евросоюз
оружие
донбасс
анналена бербок
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БЕРЛИН, 21 мар - РИА Новости. Министры иностранных дел Евросоюза на встрече с Брюсселе в понедельник примут политическое решение о выделении дополнительного миллиарда евро Украине для закупок оружия, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."В отношении поставок оружия мы видим, что нужна дополнительная поддержка, поэтому мы сегодня примем политическое решение, что мы с европейской стороны увеличим поддержку на дополнительный миллиард, чтобы Украина могла сама закупать оружие", - заявила Бербок перед встречей.Со своей стороны Германия, по ее словам, будет работать над тем, чтобы в случае закупок Украиной оружия у немецких производителей, "это могло произойти как можно быстрее". Министр отметила, что при этом будут учитываться соображения безопасности из-за позиции России, поэтому детали поставок публично озвучиваться не будут.На правительственном брифинге представитель МИД ФРГ Андреа Зассе уточнила, что речь идет о выделении дополнительных 500 миллионов евро, таким образом, общая сумма финансовой поддержки обороны Украины составит миллиард евро. "Уже выделено 500 миллионов евро. Сегодня будет принято политическое решение о выделении дополнительных 500 миллионов", - заявила Зассе на брифинге.
https://ria.ru/20220321/porty-1779242496.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, украина, россия, германия, евросоюз, оружие, донбасс, анналена бербок, мид германии
12:36 21.03.2022 (обновлено: 14:17 21.03.2022)
Евросоюз выделит Украине миллиард евро для закупок оружия
Глава МИД Германии Бербок: Евросоюз выделит Украине миллиард евро для закупок оружия