https://ria.ru/20220321/ukraina-1779245293.html

В Кремле призвали мир надавить на Киев для спасения мирных жителей

В Кремле призвали мир надавить на Киев для спасения мирных жителей - РИА Новости, 21.03.2022

В Кремле призвали мир надавить на Киев для спасения мирных жителей

Международные структуры могли бы оказать давление на киевские власти, чтобы те потребовали от националистов не прикрываться людьми как живым щитом и выпускать... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T12:32

2022-03-21T12:32

2022-03-21T12:32

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Международные структуры могли бы оказать давление на киевские власти, чтобы те потребовали от националистов не прикрываться людьми как живым щитом и выпускать их по организованным гуманитарным коридорам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, несмотря на то, что на Украине российскими военными организованы гуманитарные коридоры, националисты не выпускают людей из городов."Поэтому разумным было бы оказать давление на киевские власти, чтобы они хоть как-то попробовали воздействовать на этих националистов, чтобы они не прикрывались живыми людьми как щитом", - сказал Песков журналистам".Представитель Кремля считает, что именно в этом может выражаться участие международных структур в организации гуманитарных коридоров на Украине. "По крайней мере, оказать воздействие, нажим на киевские власти. Это было бы действительно полезно, способствовало бы тому, чтобы мирные люди пользовались этими гуманитарными коридорами. Если, конечно же, официальный Киев имеет хоть какую-то власть над этими националистическими подразделениями". - подчеркнул Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220320/mariupol-1779127704.html

https://ria.ru/20220319/natsionalisty-1779017641.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, дмитрий песков, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр