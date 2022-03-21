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В конгрессе США призвали не помогать Украине из-за нацистов - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/ukraina-1779242363.html
В США поняли, что помогают не Украине, а нацистам
В конгрессе США призвали не помогать Украине из-за нацистов - РИА Новости, 21.03.2022
В США поняли, что помогают не Украине, а нацистам
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин раскритиковала решение Вашингтона выделить деньги Киеву, заявив, что средства могут пойти вовсе не на благие РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:22
2022-03-21T12:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
джо байден
владимир путин
луганская народная республика
сша
россия
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин раскритиковала решение Вашингтона выделить деньги Киеву, заявив, что средства могут пойти вовсе не на благие цели.По ее словам, украинские военные "пытают собственный народ" и американские власти должны потребовать от Владимира Зеленского остановить это."Мы не должны тратить миллиарды долларов американских налогов, заработанных тяжелым трудом, на военную помощь, которая, возможно, попадет к нацистским группировкам, пытающим невинных людей, в особенности женщин и детей", — написала конгрессвумен на своей странице в твиттере.Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании деятельности федерального правительства до конца 2022 финансового года объемом в 1,5 триллиона долларов, включая 13,6 миллиарда долларов военной и гуманитарной помощи Украине и соседним с ней странам.
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в мире, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, луганская народная республика, сша, россия, вооруженные силы рф
12:22 21.03.2022
 
В конгрессе США призвали не помогать Украине из-за нацистов

Американская конгрессвумен Грин призвала отказаться от помощи Украине из-за нацистов

© AP Photo / Sergei ChuzavkovДобровольцы специального батальона "Азов" в Киеве
Добровольцы специального батальона Азов в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Добровольцы специального батальона "Азов" в Киеве
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин раскритиковала решение Вашингтона выделить деньги Киеву, заявив, что средства могут пойти вовсе не на благие цели.
По ее словам, украинские военные "пытают собственный народ" и американские власти должны потребовать от Владимира Зеленского остановить это.
"Мы не должны тратить миллиарды долларов американских налогов, заработанных тяжелым трудом, на военную помощь, которая, возможно, попадет к нацистским группировкам, пытающим невинных людей, в особенности женщин и детей", — написала конгрессвумен на своей странице в твиттере.
Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании деятельности федерального правительства до конца 2022 финансового года объемом в 1,5 триллиона долларов, включая 13,6 миллиарда долларов военной и гуманитарной помощи Украине и соседним с ней странам.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДжо БайденВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаСШАРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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