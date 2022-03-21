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Националисты используют остановку огня на Украине для атак, заявил Песков - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/ukraina-1779239659.html
Националисты используют остановку огня на Украине для атак, заявил Песков
Националисты используют остановку огня на Украине для атак, заявил Песков - РИА Новости, 21.03.2022
Националисты используют остановку огня на Украине для атак, заявил Песков
Любая остановка спецоперации на Украине используется националистами для перегруппировки и продолжения атак на российских военных, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:11
2022-03-21T12:57
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Любая остановка спецоперации на Украине используется националистами для перегруппировки и продолжения атак на российских военных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет. Дело в том, что любая остановка операции используется националистическими подразделениями для перегруппировки. Используется для того, чтобы продолжать атаки на российских военных… Так было неоднократно. Это усложняет процесс", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не планируется ли возобновить договоренности о прекращении огня на время переговоров между российской и украинской стороной.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
12:11 21.03.2022 (обновлено: 12:57 21.03.2022)
 
Националисты используют остановку огня на Украине для атак, заявил Песков

В Кремле заявили об отказе от режима прекращения огня на время переговоров с Киевом

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие в Киеве
Украинские военнослужащие в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Любая остановка спецоперации на Украине используется националистами для перегруппировки и продолжения атак на российских военных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет. Дело в том, что любая остановка операции используется националистическими подразделениями для перегруппировки. Используется для того, чтобы продолжать атаки на российских военных… Так было неоднократно. Это усложняет процесс", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не планируется ли возобновить договоренности о прекращении огня на время переговоров между российской и украинской стороной.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Эвакуация из Мариуполя, партии Украины и переговоры - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 10:04Прямой эфир
Эвакуация из Мариуполя, партии Украины и переговоры
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссия
 
 
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