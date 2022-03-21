https://ria.ru/20220321/ukraina-1779239659.html

Националисты используют остановку огня на Украине для атак, заявил Песков

Националисты используют остановку огня на Украине для атак, заявил Песков - РИА Новости, 21.03.2022

Националисты используют остановку огня на Украине для атак, заявил Песков

Любая остановка спецоперации на Украине используется националистами для перегруппировки и продолжения атак на российских военных, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T12:11

2022-03-21T12:11

2022-03-21T12:57

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Любая остановка спецоперации на Украине используется националистами для перегруппировки и продолжения атак на российских военных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет. Дело в том, что любая остановка операции используется националистическими подразделениями для перегруппировки. Используется для того, чтобы продолжать атаки на российских военных… Так было неоднократно. Это усложняет процесс", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не планируется ли возобновить договоренности о прекращении огня на время переговоров между российской и украинской стороной.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220320/1779107897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия