https://ria.ru/20220321/ukraina-1779239659.html
Националисты используют остановку огня на Украине для атак, заявил Песков
Националисты используют остановку огня на Украине для атак, заявил Песков - РИА Новости, 21.03.2022
Националисты используют остановку огня на Украине для атак, заявил Песков
Любая остановка спецоперации на Украине используется националистами для перегруппировки и продолжения атак на российских военных, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:11
2022-03-21T12:11
2022-03-21T12:57
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
обострение ситуации в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778241378_995:0:2924:1085_1920x0_80_0_0_3ba1c66ad0276ddd3dadd9f65b212a08.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Любая остановка спецоперации на Украине используется националистами для перегруппировки и продолжения атак на российских военных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет. Дело в том, что любая остановка операции используется националистическими подразделениями для перегруппировки. Используется для того, чтобы продолжать атаки на российских военных… Так было неоднократно. Это усложняет процесс", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не планируется ли возобновить договоренности о прекращении огня на время переговоров между российской и украинской стороной.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220320/1779107897.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778241378_926:0:2799:1405_1920x0_80_0_0_fefeb6057b91619f43bce47d20e30c7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
12:11 21.03.2022 (обновлено: 12:57 21.03.2022)
Националисты используют остановку огня на Украине для атак, заявил Песков
В Кремле заявили об отказе от режима прекращения огня на время переговоров с Киевом