https://ria.ru/20220321/ukraina-1779236264.html

ВСУ обстреляли больницу в Харьковской области, сообщил очевидец

ВСУ обстреляли больницу в Харьковской области, сообщил очевидец - РИА Новости, 21.03.2022

ВСУ обстреляли больницу в Харьковской области, сообщил очевидец

Украинские военные обстреляли из гаубицы больницу в поселке Липцы в Харьковской области, где женщины и дети готовились к эвакуации, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T12:00

2022-03-21T12:00

2022-03-21T12:00

обострение ситуации в днр и лнр

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харьковская область

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ЛИПЦЫ (Харьковская обл.), 21 мар – РИА Новости. Украинские военные обстреляли из гаубицы больницу в поселке Липцы в Харьковской области, где женщины и дети готовились к эвакуации, сообщил РИА Новости находящийся на месте событий глава общественной организации "Русь Триединая" Сергей Моисеев.Разрыв 152-миллиметрового снаряда произошел прямо у стены здания, в подвале которого находились люди. В земле образовалась воронка глубиной больше человеческого роста, сообщил Моисеев, который в составе народного ополчения взаимодействует с российскими войсками.Обстрел был совершен около десяти часов вечера, лишь по счастливой случайности никто не погиб.Накануне Моисеев сообщил, что в Липцах в результате обстрела украинскими войсками погибли четыре человека, включая ребенка и беременную женщину.

https://ria.ru/20220321/donbass-1779212568.html

https://ria.ru/20220321/lnr-1779210088.html

украина

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, харьковская область