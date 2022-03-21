https://ria.ru/20220321/ukraina-1779236264.html
ВСУ обстреляли больницу в Харьковской области, сообщил очевидец
ВСУ обстреляли больницу в Харьковской области, сообщил очевидец - РИА Новости, 21.03.2022
ВСУ обстреляли больницу в Харьковской области, сообщил очевидец
Украинские военные обстреляли из гаубицы больницу в поселке Липцы в Харьковской области, где женщины и дети готовились к эвакуации, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:00
2022-03-21T12:00
2022-03-21T12:00
обострение ситуации в днр и лнр
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харьковская область
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ЛИПЦЫ (Харьковская обл.), 21 мар – РИА Новости. Украинские военные обстреляли из гаубицы больницу в поселке Липцы в Харьковской области, где женщины и дети готовились к эвакуации, сообщил РИА Новости находящийся на месте событий глава общественной организации "Русь Триединая" Сергей Моисеев.Разрыв 152-миллиметрового снаряда произошел прямо у стены здания, в подвале которого находились люди. В земле образовалась воронка глубиной больше человеческого роста, сообщил Моисеев, который в составе народного ополчения взаимодействует с российскими войсками.Обстрел был совершен около десяти часов вечера, лишь по счастливой случайности никто не погиб.Накануне Моисеев сообщил, что в Липцах в результате обстрела украинскими войсками погибли четыре человека, включая ребенка и беременную женщину.
https://ria.ru/20220321/donbass-1779212568.html
https://ria.ru/20220321/lnr-1779210088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, харьковская область
ВСУ обстреляли больницу в Харьковской области, сообщил очевидец
Очевидец сообщил, что ВСУ обстреляли больницу с женщинами и детьми в Харьковской области
ЛИПЦЫ (Харьковская обл.), 21 мар – РИА Новости. Украинские военные обстреляли из гаубицы больницу в поселке Липцы в Харьковской области, где женщины и дети готовились к эвакуации, сообщил РИА Новости находящийся на месте событий глава общественной организации "Русь Триединая" Сергей Моисеев.
Разрыв 152-миллиметрового снаряда произошел прямо у стены здания, в подвале которого находились люди. В земле образовалась воронка глубиной больше человеческого роста, сообщил Моисеев, который в составе народного ополчения взаимодействует с российскими войсками.
Обстрел был совершен около десяти часов вечера, лишь по счастливой случайности никто не погиб.
Накануне Моисеев сообщил, что в Липцах в результате обстрела украинскими войсками погибли четыре человека, включая ребенка и беременную женщину.