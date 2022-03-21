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Российская авиация уничтожила 44 украинских военных объекта - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/ukraina-1779221186.html
Российская авиация уничтожила 44 украинских военных объекта
Российская авиация уничтожила 44 украинских военных объекта - РИА Новости, 21.03.2022
Российская авиация уничтожила 44 украинских военных объекта
Российская авиация за прошедшую ночь поразила 44 военных объекта Украины, включая четыре командных пункта, 6 комплексов "Бук М-1", 4 склада вооружения, заявил в РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T10:49
2022-03-21T11:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российская авиация за прошедшую ночь поразила 44 военных объекта Украины, включая четыре командных пункта, 6 комплексов "Бук М-1", 4 склада вооружения, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 44 военных объекта Украины. Среди них: четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Наливайковка и Золочева, шесть зенитных ракетных комплексов "Бук М-1", три артиллерийских орудия "Мста-Б" в районе Вышгород, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 места скопления боевой техники", - сказал он.Кроме того, российская ПВО сбила в воздухе над населенными пунктами Чернобаевка и Циркуны еще два украинских беспилотника.По его словам, с начала спецоперации уничтожены 216 беспилотников, 180 зенитных ракетных комплексов, 1506 танков и других боевых бронированных машин, 152 установки реактивной системы залпового огня, 592 орудия полевой артиллерии и миномета, 1284 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220321/voennye-1779220780.html
https://ria.ru/20220321/sladkoe-1779220882.html
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Утренний брифинг Минобороны: о новых взятых рубежах и ударам по командному пункту под Киевом
РФ под Киевом взяли под контроль заглубленный командный пункт, 61 украинский военный сдался в плен, больше половины – старшие офицеры, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. "В населенном пункте Николаевка в пригороде Киева российскими военнослужащими был взят под контроль защищенный заглубленный командный пункт вооруженных сил Украины. Добровольно сдались в плен 61 украинский военнослужащий пункта управления, из которых больше половины - старшие офицеры вооруженных сил Украины", - сказал генерал.
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в мире, украина, россия
10:49 21.03.2022 (обновлено: 11:37 21.03.2022)
 
Российская авиация уничтожила 44 украинских военных объекта

Российская авиация уничтожила 44 военных объекта на Украине, включая четыре склада

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВертолет Ка-52 ВКС РФ во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео
Вертолет Ка-52 ВКС РФ во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Вертолет Ка-52 ВКС РФ во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российская авиация за прошедшую ночь поразила 44 военных объекта Украины, включая четыре командных пункта, 6 комплексов "Бук М-1", 4 склада вооружения, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 44 военных объекта Украины. Среди них: четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Наливайковка и Золочева, шесть зенитных ракетных комплексов "Бук М-1", три артиллерийских орудия "Мста-Б" в районе Вышгород, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 места скопления боевой техники", - сказал он.
Кроме того, российская ПВО сбила в воздухе над населенными пунктами Чернобаевка и Циркуны еще два украинских беспилотника.
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По его словам, с начала спецоперации уничтожены 216 беспилотников, 180 зенитных ракетных комплексов, 1506 танков и других боевых бронированных машин, 152 установки реактивной системы залпового огня, 592 орудия полевой артиллерии и миномета, 1284 единицы специальной военной автомобильной техники.
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