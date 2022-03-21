https://ria.ru/20220321/ukraina-1779221186.html

Российская авиация уничтожила 44 украинских военных объекта

Российская авиация уничтожила 44 украинских военных объекта - РИА Новости, 21.03.2022

Российская авиация уничтожила 44 украинских военных объекта

Российская авиация за прошедшую ночь поразила 44 военных объекта Украины, включая четыре командных пункта, 6 комплексов "Бук М-1", 4 склада вооружения, заявил в РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T10:49

2022-03-21T10:49

2022-03-21T11:37

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российская авиация за прошедшую ночь поразила 44 военных объекта Украины, включая четыре командных пункта, 6 комплексов "Бук М-1", 4 склада вооружения, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 44 военных объекта Украины. Среди них: четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Наливайковка и Золочева, шесть зенитных ракетных комплексов "Бук М-1", три артиллерийских орудия "Мста-Б" в районе Вышгород, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 места скопления боевой техники", - сказал он.Кроме того, российская ПВО сбила в воздухе над населенными пунктами Чернобаевка и Циркуны еще два украинских беспилотника.По его словам, с начала спецоперации уничтожены 216 беспилотников, 180 зенитных ракетных комплексов, 1506 танков и других боевых бронированных машин, 152 установки реактивной системы залпового огня, 592 орудия полевой артиллерии и миномета, 1284 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220321/voennye-1779220780.html

https://ria.ru/20220321/sladkoe-1779220882.html

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Утренний брифинг Минобороны: о новых взятых рубежах и ударам по командному пункту под Киевом РФ под Киевом взяли под контроль заглубленный командный пункт, 61 украинский военный сдался в плен, больше половины – старшие офицеры, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. "В населенном пункте Николаевка в пригороде Киева российскими военнослужащими был взят под контроль защищенный заглубленный командный пункт вооруженных сил Украины. Добровольно сдались в плен 61 украинский военнослужащий пункта управления, из которых больше половины - старшие офицеры вооруженных сил Украины", - сказал генерал. 2022-03-21T10:49 true PT3M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия