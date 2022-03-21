https://ria.ru/20220321/ukraina-1779219478.html
В ДНР сообщили о 19 сложивших оружие украинских военных
В ДНР сообщили о 19 сложивших оружие украинских военных - РИА Новости, 21.03.2022
В ДНР сообщили о 19 сложивших оружие украинских военных
Восемь украинских военных 25-й воздушно-десантной бригады, 11 военных 54-й механизированной бригады добровольно сложили оружие, сообщили в ДНР РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T10:39
2022-03-21T10:39
2022-03-21T10:39
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
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Восемь украинских военных 25-й воздушно-десантной бригады, 11 военных 54-й механизированной бригады добровольно сложили оружие, сообщили в ДНРРИА Новости / Динамика дня
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр
Материал дополняется
В ДНР сообщили о 19 сложивших оружие украинских военных
Народная милиция ДНР сообщила о 19 сложивших оружие украинских военных
Восемь украинских военных 25-й воздушно-десантной бригады, 11 военных 54-й механизированной бригады добровольно сложили оружие, сообщили в ДНР
РИА Новости / Динамика дня