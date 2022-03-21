https://ria.ru/20220321/ukraina-1779218426.html

Басурин рассказал о применении психотропных средств украинскими военными

Басурин рассказал о применении психотропных средств украинскими военными - РИА Новости, 21.03.2022

Басурин рассказал о применении психотропных средств украинскими военными

Массовое употребление психотропных средств среди украинских военных получило широкое распространение еще с 2014 года, когда Киев начал военную операцию против... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T10:35

2022-03-21T10:35

2022-03-21T13:14

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Массовое употребление психотропных средств среди украинских военных получило широкое распространение еще с 2014 года, когда Киев начал военную операцию против ДНР и ЛНР, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Массовый он с 2014 года, - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о характере распространения психотропных средств среди противника. По словам Басурина, американские военные давно проводили испытания препаратов такого рода среди украинских военных и представителей нацбатальонов. "Мне трудно сказать, к чему это может привести... Я знаю только одно: у нас нет другого выхода - мы должны освободить не только территорию Донбасса, но и всю Украину", - добавил Басурин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/vsu-1777722113.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр