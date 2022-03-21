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Басурин рассказал о применении психотропных средств украинскими военными - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/ukraina-1779218426.html
Басурин рассказал о применении психотропных средств украинскими военными
Басурин рассказал о применении психотропных средств украинскими военными - РИА Новости, 21.03.2022
Басурин рассказал о применении психотропных средств украинскими военными
Массовое употребление психотропных средств среди украинских военных получило широкое распространение еще с 2014 года, когда Киев начал военную операцию против... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T10:35
2022-03-21T13:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Массовое употребление психотропных средств среди украинских военных получило широкое распространение еще с 2014 года, когда Киев начал военную операцию против ДНР и ЛНР, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Массовый он с 2014 года, - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о характере распространения психотропных средств среди противника. По словам Басурина, американские военные давно проводили испытания препаратов такого рода среди украинских военных и представителей нацбатальонов. "Мне трудно сказать, к чему это может привести... Я знаю только одно: у нас нет другого выхода - мы должны освободить не только территорию Донбасса, но и всю Украину", - добавил Басурин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
10:35 21.03.2022 (обновлено: 13:14 21.03.2022)
 
Басурин рассказал о применении психотропных средств украинскими военными

Представитель ДНР Басурин: в ВСУ употребляют психотропные средства с 2014 года

© РИА Новости / Валерий МельниковБрошенные позиции Вооруженных сил Украины на территории пионерлагеря "Юный ленинец"
Брошенные позиции Вооруженных сил Украины на территории пионерлагеря Юный ленинец - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Брошенные позиции Вооруженных сил Украины на территории пионерлагеря "Юный ленинец"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Массовое употребление психотропных средств среди украинских военных получило широкое распространение еще с 2014 года, когда Киев начал военную операцию против ДНР и ЛНР, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Массовый он с 2014 года, - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о характере распространения психотропных средств среди противника. По словам Басурина, американские военные давно проводили испытания препаратов такого рода среди украинских военных и представителей нацбатальонов. "Мне трудно сказать, к чему это может привести... Я знаю только одно: у нас нет другого выхода - мы должны освободить не только территорию Донбасса, но и всю Украину", - добавил Басурин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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