10:35 21.03.2022 (обновлено: 13:14 21.03.2022)
Басурин рассказал о применении психотропных средств украинскими военными
Представитель ДНР Басурин: в ВСУ употребляют психотропные средства с 2014 года
© РИА Новости / Валерий МельниковБрошенные позиции Вооруженных сил Украины на территории пионерлагеря "Юный ленинец"
Брошенные позиции Вооруженных сил Украины на территории пионерлагеря "Юный ленинец"
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Массовое употребление психотропных средств среди украинских военных получило широкое распространение еще с 2014 года, когда Киев начал военную операцию против ДНР и ЛНР, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Массовый он с 2014 года, - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о характере распространения психотропных средств среди противника. По словам Басурина, американские военные давно проводили испытания препаратов такого рода среди украинских военных и представителей нацбатальонов. "Мне трудно сказать, к чему это может привести... Я знаю только одно: у нас нет другого выхода - мы должны освободить не только территорию Донбасса, но и всю Украину", - добавил Басурин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.