https://ria.ru/20220321/ukraina-1779214725.html

В Луганске оценили потери украинских войск за сутки в 60 человек

В Луганске оценили потери украинских войск за сутки в 60 человек - РИА Новости, 21.03.2022

В Луганске оценили потери украинских войск за сутки в 60 человек

Украинские войска в ходе боестолкновений с подразделениями Народной милиции ЛНР за прошедшие сутки потеряли 60 человек, а также технику, сообщили в оборонном... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T10:10

2022-03-21T10:10

2022-03-21T10:18

обострение ситуации в днр и лнр

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луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска в ходе боестолкновений с подразделениями Народной милиции ЛНР за прошедшие сутки потеряли 60 человек, а также технику, сообщили в оборонном ведомстве республики."В ходе боестолкновений... за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 60 человек личного состава; две боевые машины пехоты; один бронетранспортер; шесть единиц автомобильной техники; два миномета калибра 120 миллиметров; три единицы ПТРК (противотанковые ракетные комплексы)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220320/spetsoperatsiya-1779173488.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина