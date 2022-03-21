Рейтинг@Mail.ru
В Луганске оценили потери украинских войск за сутки в 60 человек - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/ukraina-1779214725.html
В Луганске оценили потери украинских войск за сутки в 60 человек
В Луганске оценили потери украинских войск за сутки в 60 человек - РИА Новости, 21.03.2022
В Луганске оценили потери украинских войск за сутки в 60 человек
Украинские войска в ходе боестолкновений с подразделениями Народной милиции ЛНР за прошедшие сутки потеряли 60 человек, а также технику, сообщили в оборонном... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T10:10
2022-03-21T10:18
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770102936_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_037060a30bf01edb53846eb8035250a2.jpg
ЛУГАНСК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска в ходе боестолкновений с подразделениями Народной милиции ЛНР за прошедшие сутки потеряли 60 человек, а также технику, сообщили в оборонном ведомстве республики."В ходе боестолкновений... за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 60 человек личного состава; две боевые машины пехоты; один бронетранспортер; шесть единиц автомобильной техники; два миномета калибра 120 миллиметров; три единицы ПТРК (противотанковые ракетные комплексы)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/spetsoperatsiya-1779173488.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770102936_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0668d9c475101bed5ccda25341c47407.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина
10:10 21.03.2022 (обновлено: 10:18 21.03.2022)
 
В Луганске оценили потери украинских войск за сутки в 60 человек

Народная милиция ЛНР оценила потери украинских войск за сутки в 60 человек

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска в ходе боестолкновений с подразделениями Народной милиции ЛНР за прошедшие сутки потеряли 60 человек, а также технику, сообщили в оборонном ведомстве республики.
"В ходе боестолкновений... за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 60 человек личного состава; две боевые машины пехоты; один бронетранспортер; шесть единиц автомобильной техники; два миномета калибра 120 миллиметров; три единицы ПТРК (противотанковые ракетные комплексы)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства ЛНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Брошенная Вооруженными силами Украины военная техника - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 21:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
День 25-й: удары ракетами "Кинжал" и "Калибр", успехи ДНР и усилия Турции
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала