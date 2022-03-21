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На Украине более сотни деятелей задержаны за инакомыслие, заявил политолог - РИА Новости, 21.03.2022
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На Украине более сотни деятелей задержаны за инакомыслие, заявил политолог
На Украине более сотни деятелей задержаны за инакомыслие, заявил политолог - РИА Новости, 21.03.2022
На Украине более сотни деятелей задержаны за инакомыслие, заявил политолог
Более сотни политологов, активистов и журналистов задержаны на Украине за инакомыслие, заявил белорусский политолог Юрий Воскресенский. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T10:01
2022-03-21T10:01
в мире
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Более сотни политологов, активистов и журналистов задержаны на Украине за инакомыслие, заявил белорусский политолог Юрий Воскресенский."По всей Украине задержаны более сотни инакомыслящих, и их родственники не знают, где они содержатся", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По словам Воскресенского, среди задержанных "самые известные политологи, активисты, журналисты". "Их просто берут, хватают и уводят в подвалы СБУ", - добавил политолог.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778721525.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, служба безопасности украины, вооруженные силы рф
10:01 21.03.2022
 
На Украине более сотни деятелей задержаны за инакомыслие, заявил политолог

Политолог Воскресенский заявил, что СБУ задержала за инакомыслие более сотни деятелей

© Фото : РИА Новости Украина/ СтрингерТабличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© Фото : РИА Новости Украина/ Стрингер
Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Более сотни политологов, активистов и журналистов задержаны на Украине за инакомыслие, заявил белорусский политолог Юрий Воскресенский.
"По всей Украине задержаны более сотни инакомыслящих, и их родственники не знают, где они содержатся", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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По словам Воскресенского, среди задержанных "самые известные политологи, активисты, журналисты". "Их просто берут, хватают и уводят в подвалы СБУ", - добавил политолог.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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