https://ria.ru/20220321/ukraina-1779212834.html

На Украине более сотни деятелей задержаны за инакомыслие, заявил политолог

На Украине более сотни деятелей задержаны за инакомыслие, заявил политолог - РИА Новости, 21.03.2022

На Украине более сотни деятелей задержаны за инакомыслие, заявил политолог

Более сотни политологов, активистов и журналистов задержаны на Украине за инакомыслие, заявил белорусский политолог Юрий Воскресенский. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T10:01

2022-03-21T10:01

2022-03-21T10:01

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Более сотни политологов, активистов и журналистов задержаны на Украине за инакомыслие, заявил белорусский политолог Юрий Воскресенский."По всей Украине задержаны более сотни инакомыслящих, и их родственники не знают, где они содержатся", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По словам Воскресенского, среди задержанных "самые известные политологи, активисты, журналисты". "Их просто берут, хватают и уводят в подвалы СБУ", - добавил политолог.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778721525.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220313/lnr-1777939697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, служба безопасности украины, вооруженные силы рф