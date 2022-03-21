09:02 21.03.2022 (обновлено: 09:36 21.03.2022)
В ГСЧС Украины заявили о локализации утечки аммиака в Сумах
В ГСЧС Украины заявили, что аварийная ситуация с утечкой аммиака в Сумах локализована
Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям заявляет, что аварийная ситуация в связи с утечкой аммиака на заводе "Сумыхимпром" в городе Сумы локализована.
Глава Сумской областной госадминистрации Дмитрий Живицкий заявил в понедельник, что на местном заводе "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака. Он отметил, что на месте происшествия работают аварийные бригады, угрозы для областного центра нет.
"По состоянию на 7.30 в Сумах на территории ПАО "Сумыхимпром" проведены работы по наложению бандажа на поврежденный трубопровод. Подразделения ГСЧС продолжают работы по осаждению аммиачного облака. В результате происшествия травмирован работник предприятия. Аварийная ситуация локализована", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Ранее об угрозе провокаций с ядовитыми химическими веществами в этом районе предупреждало российское Минобороны. В минувшую субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявлял, что националисты в ряде населенных пунктов Украины готовят провокации с применением ядовитых химических веществ, чтобы обвинить в случившемся российских военных, это делается при прямой поддержке руководства США и целого ряда стран Евросоюза. По его словам, в Сумах на заводе "Сумыхимпром" националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области в случае входа в город подразделений Вооруженных сил России.