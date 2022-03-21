https://ria.ru/20220321/ukraina-1779204350.html

В ГСЧС Украины заявили о локализации утечки аммиака в Сумах

В ГСЧС Украины заявили о локализации утечки аммиака в Сумах - РИА Новости, 21.03.2022

В ГСЧС Украины заявили о локализации утечки аммиака в Сумах

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям заявляет, что аварийная ситуация в связи с утечкой аммиака на заводе "Сумыхимпром" в городе Сумы... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T09:02

2022-03-21T09:02

2022-03-21T09:36

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям заявляет, что аварийная ситуация в связи с утечкой аммиака на заводе "Сумыхимпром" в городе Сумы локализована.Глава Сумской областной госадминистрации Дмитрий Живицкий заявил в понедельник, что на местном заводе "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака. Он отметил, что на месте происшествия работают аварийные бригады, угрозы для областного центра нет."По состоянию на 7.30 в Сумах на территории ПАО "Сумыхимпром" проведены работы по наложению бандажа на поврежденный трубопровод. Подразделения ГСЧС продолжают работы по осаждению аммиачного облака. В результате происшествия травмирован работник предприятия. Аварийная ситуация локализована", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее об угрозе провокаций с ядовитыми химическими веществами в этом районе предупреждало российское Минобороны. В минувшую субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявлял, что националисты в ряде населенных пунктов Украины готовят провокации с применением ядовитых химических веществ, чтобы обвинить в случившемся российских военных, это делается при прямой поддержке руководства США и целого ряда стран Евросоюза. По его словам, в Сумах на заводе "Сумыхимпром" националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области в случае входа в город подразделений Вооруженных сил России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220321/sumy-1779201198.html

https://ria.ru/20220228/provokatsii-1775694693.html

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россия

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, михаил мизинцев, сша, россия, сумская область, евросоюз