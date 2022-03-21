https://ria.ru/20220321/ukraina-1779202978.html
Подразделения ВДВ вытеснили нацбаты из пригорода Киева
Подразделения ВДВ вытеснили нацбаты из пригорода Киева - РИА Новости, 21.03.2022
Подразделения ВДВ вытеснили нацбаты из пригорода Киева
Подразделения ВДВ оттеснили с окраин Киева бойцов украинских националистических батальонов, следует из видео Минобороны. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T08:55
2022-03-21T08:55
2022-03-21T10:23
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779210462_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d2fc4553f39a28670d312822bb7eb2cc.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Подразделения ВДВ оттеснили с окраин Киева бойцов украинских националистических батальонов, следует из видео Минобороны."Подразделения Воздушно-десантных войск России вытеснили из населенного пункта в пригороде Киева военнослужащих нацбатов и ВСУ, которые, отступая, бросили в исправном состоянии танки, бронетранспортеры, много стрелкового вооружения, противотанковых средств и боеприпасы к ним", — уточнили в ведомстве.На кадрах показан ангар с трофейными танками — не менее пяти машин Т-64БВ и Т-72Б. Также российские военные захватили гранатометы немецкого производства Panzerfaust 3, украинские противотанковые ракетные комплексы "Стугна" и ПЗРК "Игла-1".Кроме того, на видео присутствует большое число стрелкового оружия, в том числе пистолеты-пулеметы MP-38/40, стоявшие в годы Второй мировой войны на вооружении вермахта и частей войск СС.Всю технику и вооружение десантники передадут подразделениям Народной милиции ДНР и ЛНР.Российские военные ведут специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Она началась через три дня после того, как Владимир Путин в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Российский президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Параллельно наступление ведут войска республик Донбасса, есть потери со всех сторон конфликта. Кроме того, по данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, за месяц с начала эскалации погибли 902 мирных жителя.
https://ria.ru/20220321/tochka-u-1779202802.html
https://ria.ru/20220321/mariupol-1779190012.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779210462_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_180ee7bc90579812a2720d70c4a79187.jpg
Трофейная бронетехника и оружие в пригороде Киева
Российские десантники вытеснили из одного из пригородов Киева украинские войска и нацбатальоны, которые, отступая, бросили бронетехнику и оружие, оно будет передано силам ДНР и ЛНР.
2022-03-21T08:55
true
PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
08:55 21.03.2022 (обновлено: 10:23 21.03.2022)
Подразделения ВДВ вытеснили нацбаты из пригорода Киева
Минобороны: подразделения российских ВДВ вытеснили нацбаты из пригорода Киева
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Подразделения ВДВ оттеснили с окраин Киева бойцов украинских националистических батальонов, следует из видео Минобороны.
"Подразделения Воздушно-десантных войск России
вытеснили из населенного пункта в пригороде Киева
военнослужащих нацбатов и ВСУ
, которые, отступая, бросили в исправном состоянии танки, бронетранспортеры, много стрелкового вооружения, противотанковых средств и боеприпасы к ним", — уточнили в ведомстве.
На кадрах показан ангар с трофейными танками — не менее пяти машин Т-64БВ
и Т-72Б
. Также российские военные захватили гранатометы немецкого производства Panzerfaust 3, украинские противотанковые ракетные комплексы "Стугна" и ПЗРК "Игла-1".
Кроме того, на видео присутствует большое число стрелкового оружия, в том числе пистолеты-пулеметы MP-38/40, стоявшие в годы Второй мировой войны на вооружении вермахта и частей войск СС.
Всю технику и вооружение десантники передадут подразделениям Народной милиции ДНР и ЛНР.
Российские военные ведут специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Она началась через три дня после того, как Владимир Путин
в ответ на просьбы республик Донбасса
и после обращения депутатов Госдумы
подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
.
Российский президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Параллельно наступление ведут войска республик Донбасса, есть потери со всех сторон конфликта. Кроме того, по данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, за месяц с начала эскалации погибли 902 мирных жителя.