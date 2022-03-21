Рейтинг@Mail.ru
Подразделения ВДВ вытеснили нацбаты из пригорода Киева - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/ukraina-1779202978.html
Подразделения ВДВ вытеснили нацбаты из пригорода Киева
Подразделения ВДВ вытеснили нацбаты из пригорода Киева - РИА Новости, 21.03.2022
Подразделения ВДВ вытеснили нацбаты из пригорода Киева
Подразделения ВДВ оттеснили с окраин Киева бойцов украинских националистических батальонов, следует из видео Минобороны. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T08:55
2022-03-21T10:23
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779210462_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d2fc4553f39a28670d312822bb7eb2cc.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Подразделения ВДВ оттеснили с окраин Киева бойцов украинских националистических батальонов, следует из видео Минобороны."Подразделения Воздушно-десантных войск России вытеснили из населенного пункта в пригороде Киева военнослужащих нацбатов и ВСУ, которые, отступая, бросили в исправном состоянии танки, бронетранспортеры, много стрелкового вооружения, противотанковых средств и боеприпасы к ним", — уточнили в ведомстве.На кадрах показан ангар с трофейными танками — не менее пяти машин Т-64БВ и Т-72Б. Также российские военные захватили гранатометы немецкого производства Panzerfaust 3, украинские противотанковые ракетные комплексы "Стугна" и ПЗРК "Игла-1".Кроме того, на видео присутствует большое число стрелкового оружия, в том числе пистолеты-пулеметы MP-38/40, стоявшие в годы Второй мировой войны на вооружении вермахта и частей войск СС.Всю технику и вооружение десантники передадут подразделениям Народной милиции ДНР и ЛНР.Российские военные ведут специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Она началась через три дня после того, как Владимир Путин в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Российский президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Параллельно наступление ведут войска республик Донбасса, есть потери со всех сторон конфликта. Кроме того, по данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, за месяц с начала эскалации погибли 902 мирных жителя.
https://ria.ru/20220321/tochka-u-1779202802.html
https://ria.ru/20220321/mariupol-1779190012.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Трофейная бронетехника и оружие в пригороде Киева
Российские десантники вытеснили из одного из пригородов Киева украинские войска и нацбатальоны, которые, отступая, бросили бронетехнику и оружие, оно будет передано силам ДНР и ЛНР.
2022-03-21T08:55
true
PT0M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779210462_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_180ee7bc90579812a2720d70c4a79187.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире
08:55 21.03.2022 (обновлено: 10:23 21.03.2022)
 
Подразделения ВДВ вытеснили нацбаты из пригорода Киева

Минобороны: подразделения российских ВДВ вытеснили нацбаты из пригорода Киева

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Подразделения ВДВ оттеснили с окраин Киева бойцов украинских националистических батальонов, следует из видео Минобороны.
"Подразделения Воздушно-десантных войск России вытеснили из населенного пункта в пригороде Киева военнослужащих нацбатов и ВСУ, которые, отступая, бросили в исправном состоянии танки, бронетранспортеры, много стрелкового вооружения, противотанковых средств и боеприпасы к ним", — уточнили в ведомстве.
На кадрах показан ангар с трофейными танками — не менее пяти машин Т-64БВ и Т-72Б. Также российские военные захватили гранатометы немецкого производства Panzerfaust 3, украинские противотанковые ракетные комплексы "Стугна" и ПЗРК "Игла-1".
Кроме того, на видео присутствует большое число стрелкового оружия, в том числе пистолеты-пулеметы MP-38/40, стоявшие в годы Второй мировой войны на вооружении вермахта и частей войск СС.
Поврежденная машина в результате обстрела в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
08:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР ждут реакции международных организаций на обстрел "Точкой-У"
Всю технику и вооружение десантники передадут подразделениям Народной милиции ДНР и ЛНР.
Российские военные ведут специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Она началась через три дня после того, как Владимир Путин в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.
Российский президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Параллельно наступление ведут войска республик Донбасса, есть потери со всех сторон конфликта. Кроме того, по данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, за месяц с начала эскалации погибли 902 мирных жителя.
Жители покидают Мариуполь - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
02:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Вице-премьер Украины ответила на предложение России по Мариуполю
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала