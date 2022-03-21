https://ria.ru/20220321/ukraina-1779202978.html

Подразделения ВДВ вытеснили нацбаты из пригорода Киева

Подразделения ВДВ вытеснили нацбаты из пригорода Киева - РИА Новости, 21.03.2022

Подразделения ВДВ вытеснили нацбаты из пригорода Киева

Подразделения ВДВ оттеснили с окраин Киева бойцов украинских националистических батальонов, следует из видео Минобороны. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T08:55

2022-03-21T08:55

2022-03-21T10:23

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Подразделения ВДВ оттеснили с окраин Киева бойцов украинских националистических батальонов, следует из видео Минобороны."Подразделения Воздушно-десантных войск России вытеснили из населенного пункта в пригороде Киева военнослужащих нацбатов и ВСУ, которые, отступая, бросили в исправном состоянии танки, бронетранспортеры, много стрелкового вооружения, противотанковых средств и боеприпасы к ним", — уточнили в ведомстве.На кадрах показан ангар с трофейными танками — не менее пяти машин Т-64БВ и Т-72Б. Также российские военные захватили гранатометы немецкого производства Panzerfaust 3, украинские противотанковые ракетные комплексы "Стугна" и ПЗРК "Игла-1".Кроме того, на видео присутствует большое число стрелкового оружия, в том числе пистолеты-пулеметы MP-38/40, стоявшие в годы Второй мировой войны на вооружении вермахта и частей войск СС.Всю технику и вооружение десантники передадут подразделениям Народной милиции ДНР и ЛНР.Российские военные ведут специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Она началась через три дня после того, как Владимир Путин в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Российский президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Параллельно наступление ведут войска республик Донбасса, есть потери со всех сторон конфликта. Кроме того, по данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, за месяц с начала эскалации погибли 902 мирных жителя.

https://ria.ru/20220321/tochka-u-1779202802.html

https://ria.ru/20220321/mariupol-1779190012.html

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Дарья Буймова

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Трофейная бронетехника и оружие в пригороде Киева Российские десантники вытеснили из одного из пригородов Киева украинские войска и нацбатальоны, которые, отступая, бросили бронетехнику и оружие, оно будет передано силам ДНР и ЛНР. 2022-03-21T08:55 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире