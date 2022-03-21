https://ria.ru/20220321/ukraina-1778892400.html

"Главное оружие Украины". На что делает ставку Киев

"Главное оружие Украины". На что делает ставку Киев - РИА Новости, 21.03.2022

"Главное оружие Украины". На что делает ставку Киев

Брюссель, Вашингтон и Киев объявили Москве информационную войну — в СМИ и социальные сети ежедневно вбрасывают десятки, если не сотни фейков. Цель — убедить... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T08:00

2022-03-21T08:00

2022-03-21T14:14

безопасность

михаил саакашвили

сергей лавров

эдуард басурин

россия

югославия

еврокомиссия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Брюссель, Вашингтон и Киев объявили Москве информационную войну — в СМИ и социальные сети ежедневно вбрасывают десятки, если не сотни фейков. Цель — убедить западную аудиторию в том, что "злая и тоталитарная Россия без причины напала на маленькую демократическую Украину". Примеры наиболее одиозных фальшивок — в материале РИА Новости.Подтасовка фактовИскажать информационную картину происходящих в мире событий для Запада не впервой. Достаточно вспомнить, как европейские и американские СМИ освещали Пятидневную войну в августе 2008-го. Журналисты быстро сформировали нужный нарратив, согласно которому конфликт якобы развязала Москва. В ход пустили все: фальшивые фотографии, поддельные документы, сфабрикованные видеосюжеты. Лишь спустя полгода Еврокомиссия без лишнего шума объявила результаты собственного расследования: наступление начал Михаил Саакашвили.Потом были фейки об участии российских войск в боевых действиях в Донбассе, откровенная ложь о применении сирийскими властями химического оружия против собственного народа, трагикомедия с "отравлением" Скрипалей в пригороде Лондона и еще много другого. После начала российской спецоперации на Украине в США и Европе привычно расчехлили пропагандистские "гаубицы" и "минометы". Масштаб психологической агрессии стран НАТО такой, что это отметили даже в Кремле."Против России развернута массированная атака в киберпространстве, развязана беспрецедентная информационная кампания, в которой задействованы глобальные социальные сети и все западные СМИ, чья объективность и независимость оказались просто мифом, — заявил Владимир Путин. — Ограничивается доступ к информации, людей пичкают огромным количеством фейков, пропагандистских подделок, проще говоря, липой.Один из таких вбросов на днях разоблачила официальный представитель МИД Мария Захарова. Итальянская газета La Stampa опубликовала душераздирающий материал о зверствах российских артиллеристов. На снимке — мужчина, закрывающий лицо ладонями, вокруг — убитые гражданские. Кричащий заголовок сообщает, что русские нанесли ракетный удар по Киеву. На самом деле это фотография последствий атаки ВСУ по Донецку 14 марта. Разумеется, западные СМИ как по команде умолчали об этой трагедии."Есть примеры особого цинизма, которые не могут остаться незамеченными, — прокомментировала фейк Захарова. — La Stampa вышла с фото из Донецка на передовице. Спасатели, тела, люди в горе, следы разрушений. Все это — последствия обстрела, совершенного ВСУ в ДНР при помощи тактического ракетного комплекса "Точка-У". Надпись на первой полосе газеты звучит следующим образом: "Так Киеву грозит последний штурм". Будто это в Киеве лежат тела жертв боевых действий, а не в Донецке"."Призрак Киева" и братские могилыОчень много фейков вбросили и сами украинцы, особенно в первые дни спецоперации. В Сети — десятки постановочных видеороликов с "жертвами кремлевских бомб" в пластиковых мешках. Вот только "трупы" постоянно шевелятся, чешутся, поправляют реквизит и даже курят. Особое веселье в интернете вызвали попытки украинских пропагандистов выдать кадры из компьютерного авиасимулятора Digital Combat Simulator (DCS) за кинохронику.Так родился миф о "призраке Киева" — никому не известном украинском пилоте истребителя МиГ-29, якобы уничтожившим в воздушных боях более десяти российских самолетов. Однако вскоре выяснилось, что "перемоги" — исключительно виртуальные. Разработчик — компания Eagle Dynamics — потребовал не использовать кадры из игры в пропаганде. А ВКС России подтвердили: ни один российский самолет не был потерян в воздушном бою. Война в небе идет с сухим счетом в пользу Москвы.В Киеве готовят и фейк помасштабнее. По данным официального представителя армии ДНР Эдуарда Басурина, украинские силовики вырыли на местном кладбище в Мариуполе 100-метровую траншею, в которой хотят закопать убитых сослуживцев. А подконтрольные СМИ выдадут постановочную картинку за кадры массовых захоронений горожан, якобы погибших в результате российских артиллерийских и воздушных атак."Подобное часто использовали в войнах после распада двуполярного мира, — объясняет политолог и военный эксперт Иван Коновалов. — В Югославии такое устраивали боснийские мусульмане, хорваты, чтобы дискредитировать сербов. Но вряд ли у украинцев что-то получится. Думаю, мы к этому уже готовы и в освещении ситуации российская сторона играет на опережение. Сделать что-то вроде "химатак" в Сирии у них не выйдет".Ложные сведенияТем не менее украинские журналисты упорно пытаются выдать желаемое за действительное. На днях распространили фотографии мирных жителей, якобы "расстрелянных российскими военнослужащими" в Чернигове. А Минобороны России это опровергло: армия пока не заходила в Чернигов. К тому же на видеокадрах нет следов от разрывов боеприпасов, окна в зданиях целы, стены не повреждены."Украинская сторона выдает свои зверства за деяния российских военных, — подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров. — Запад игнорирует страдания мирных граждан на стороне Донецка и Луганска, а также в других частях Украины. Россия активно собирает свидетельства военных преступлений киевского режима".Борются с фейками и внутри страны. На днях СК России завел уголовное дело на блогера Веронику Белоцерковскую, обвиняемую в публичном распространении ложной информации о действиях российской армии. По данным следствия, в марте она опубликовала несколько постов с утверждениями о том, что военные целенаправленно уничтожают города и гражданское население Украины, в том числе детей.

https://ria.ru/20220317/feyk-1778756507.html

https://ria.ru/20220317/donbass-1778648464.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220318/vertolet-1778862276.html

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безопасность, михаил саакашвили, сергей лавров, эдуард басурин, россия, югославия, еврокомиссия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, миг-29