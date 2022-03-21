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Греческий журналист начал получать угрозы после программы об Украине - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/ugrozy-1779312176.html
Греческий журналист начал получать угрозы после программы об Украине
Греческий журналист начал получать угрозы после программы об Украине - РИА Новости, 21.03.2022
Греческий журналист начал получать угрозы после программы об Украине
Греческий журналист Фома Сидерис начал получать угрозы после документальной радиопрограммы об украинских нацистах из полка "Азов" (против боевиков из полка в РФ РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T17:11
2022-03-21T17:11
обострение ситуации в днр и лнр
украина
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в мире
греция
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АФИНЫ, 21 мар – РИА Новости. Греческий журналист Фома Сидерис начал получать угрозы после документальной радиопрограммы об украинских нацистах из полка "Азов" (против боевиков из полка в РФ возбуждены уголовные дела), это является прямой угрозой свободе слова и независимой журналистике, заявил Союз журналистов периодической и электронной печати ESPIT.Документальная передача вышла по Первой программе греческого общественно радио и телевидения ERT. Передача вызвала нападки других журналистов.ESPIT заявил, что выступает против подобных действий, "и особенно среди коллег", против "открытого публичного преследования, оскорблений, клеветы, словесных профессиональных и моральных оскорблений"."В то время, когда человечество находится в тяжелом положении, необходимо защищать права и свободы личности, свободу выражения мнений и плюрализма, закрепленные статьей 19 Всеобщей декларации прав человека ООН и Конституцией страны. Свободная, безопасная и независимая роль журналистов является ключевым, основным фундаментом демократии и мира, особенно в то время, когда права журналистов находятся под беспрецедентной угрозой во всем мире", - говорится в заявлении."Мы с сожалением и глубокой тревогой наблюдаем за растущими актами насилия в отношении сотрудников СМИ, а также за давлением на журналистов с целью создания атмосферы цензуры, способствующей распространению ложных новостей и разжиганию ненависти в интернете. Работники прессы, ежедневно во многих странах мира, совсем недавно в случае с Украиной, защищая объективную информацию и раскрытие правды, становятся такими же мишенями, с угрозами их жизни", - заявил союз.ESPIT напоминает, что роль независимых журналистских расследований имеет решающее значение для выживания и будущего демократических обществ.Профсоюз подчеркивает, что противостояние взглядов и позиций ни в коем случае не должно заканчиваться преследованием, оскорблением, унижением личности с очевидной целью запугивания и воспрепятствования журналистской работе и свободному выражению мнений.ESPIT отмечает, что работа их коллеги Фомы Сидериса отмечена наградами и международным признанием, он был номинирован на премию PRIX EUROPA как лучший европейский журналист 2018 года за свои расследования, а в январе 2018 года был удостоен премии греческого фонда Афанасия Ботсиса, занимающегося вопросами журналистики и правдивой информации.ESPIT считает, что сейчас нужен общий этический кодекс для интернета.
https://ria.ru/20220317/publikatsiya-1778682892.html
https://ria.ru/20220317/genotsid-1778604469.html
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353
60
украина, оон, в мире, греция
17:11 21.03.2022
 
Греческий журналист начал получать угрозы после программы об Украине

Греческий журналист Сидерис начал получать угрозы после программы о нацистах на Украине

© РИА Новости / СомовАфины
Афины - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Сомов
Афины
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 21 мар – РИА Новости. Греческий журналист Фома Сидерис начал получать угрозы после документальной радиопрограммы об украинских нацистах из полка "Азов" (против боевиков из полка в РФ возбуждены уголовные дела), это является прямой угрозой свободе слова и независимой журналистике, заявил Союз журналистов периодической и электронной печати ESPIT.
Документальная передача вышла по Первой программе греческого общественно радио и телевидения ERT. Передача вызвала нападки других журналистов.
Обложка газеты La Stampa
17 марта, 15:47
Итальянские журналисты осудили публикацию La Stampa по Украине
ESPIT заявил, что выступает против подобных действий, "и особенно среди коллег", против "открытого публичного преследования, оскорблений, клеветы, словесных профессиональных и моральных оскорблений".
"В то время, когда человечество находится в тяжелом положении, необходимо защищать права и свободы личности, свободу выражения мнений и плюрализма, закрепленные статьей 19 Всеобщей декларации прав человека ООН и Конституцией страны. Свободная, безопасная и независимая роль журналистов является ключевым, основным фундаментом демократии и мира, особенно в то время, когда права журналистов находятся под беспрецедентной угрозой во всем мире", - говорится в заявлении.
"Мы с сожалением и глубокой тревогой наблюдаем за растущими актами насилия в отношении сотрудников СМИ, а также за давлением на журналистов с целью создания атмосферы цензуры, способствующей распространению ложных новостей и разжиганию ненависти в интернете. Работники прессы, ежедневно во многих странах мира, совсем недавно в случае с Украиной, защищая объективную информацию и раскрытие правды, становятся такими же мишенями, с угрозами их жизни", - заявил союз.
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 10:42
Алжирские журналисты осудили призыв украинского ведущего к геноциду русских
ESPIT напоминает, что роль независимых журналистских расследований имеет решающее значение для выживания и будущего демократических обществ.
Профсоюз подчеркивает, что противостояние взглядов и позиций ни в коем случае не должно заканчиваться преследованием, оскорблением, унижением личности с очевидной целью запугивания и воспрепятствования журналистской работе и свободному выражению мнений.
ESPIT отмечает, что работа их коллеги Фомы Сидериса отмечена наградами и международным признанием, он был номинирован на премию PRIX EUROPA как лучший европейский журналист 2018 года за свои расследования, а в январе 2018 года был удостоен премии греческого фонда Афанасия Ботсиса, занимающегося вопросами журналистики и правдивой информации.
ESPIT считает, что сейчас нужен общий этический кодекс для интернета.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 17:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В УВКПЧ ООН осудили призыв украинского журналиста к геноциду русских
 
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