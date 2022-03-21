https://ria.ru/20220321/ucheniya-1779346457.html

ЕС согласовал проведение в рамках союза регулярных военных учений

ЕС согласовал проведение в рамках союза регулярных военных учений - РИА Новости, 21.03.2022

ЕС согласовал проведение в рамках союза регулярных военных учений

ЕС в рамках новой оборонной стратегии "Стратегический компас" договорился о проведении регулярных совместных учений на море и на суше, следует из... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T20:52

2022-03-21T20:52

2022-03-21T20:52

брюссель

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 21 мар – РИА Новости. ЕС в рамках новой оборонной стратегии "Стратегический компас" договорился о проведении регулярных совместных учений на море и на суше, следует из опубликованного Советом ЕС документа.Первую в истории европейскую оборонную стратегию в понедельник согласовали главы МИД и минобороны Евросоюза на заседании в Брюсселе. Теперь стратегию окончательно утвердят лидеры стран ЕС на саммите 24 марта."ЕС будет … проводить регулярные учения на море и на суше, повышать военную мобильность, укреплять гражданские и военные миссии в рамках Общей политики обороны и безопасности", - указывается в документе.Ранее сообщалось, что в ходе общей встречи глав МИД и министров обороны ЕС в понедельник в Брюсселе планируется согласовать "Стратегический компас". Речь идет о программе, которая должна отражать цели Евросоюза в вопросах безопасности и обороны, определять соответствующие угрозы. Эта общая программа, как ожидается, должна позволить лучше реагировать на внешние кризисы, защищать ЕС, его граждан, более эффективно использовать имеющиеся возможности в оборонной сфере.

https://ria.ru/20220321/evrosoyuz-1779343003.html

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Наталья Макарова

брюссель, евросоюз, в мире