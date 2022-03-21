https://ria.ru/20220321/ucheniya-1779346457.html
ЕС согласовал проведение в рамках союза регулярных военных учений
ЕС согласовал проведение в рамках союза регулярных военных учений - РИА Новости, 21.03.2022
ЕС согласовал проведение в рамках союза регулярных военных учений
ЕС в рамках новой оборонной стратегии "Стратегический компас" договорился о проведении регулярных совместных учений на море и на суше, следует из... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T20:52
2022-03-21T20:52
2022-03-21T20:52
брюссель
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 21 мар – РИА Новости. ЕС в рамках новой оборонной стратегии "Стратегический компас" договорился о проведении регулярных совместных учений на море и на суше, следует из опубликованного Советом ЕС документа.Первую в истории европейскую оборонную стратегию в понедельник согласовали главы МИД и минобороны Евросоюза на заседании в Брюсселе. Теперь стратегию окончательно утвердят лидеры стран ЕС на саммите 24 марта."ЕС будет … проводить регулярные учения на море и на суше, повышать военную мобильность, укреплять гражданские и военные миссии в рамках Общей политики обороны и безопасности", - указывается в документе.Ранее сообщалось, что в ходе общей встречи глав МИД и министров обороны ЕС в понедельник в Брюсселе планируется согласовать "Стратегический компас". Речь идет о программе, которая должна отражать цели Евросоюза в вопросах безопасности и обороны, определять соответствующие угрозы. Эта общая программа, как ожидается, должна позволить лучше реагировать на внешние кризисы, защищать ЕС, его граждан, более эффективно использовать имеющиеся возможности в оборонной сфере.
https://ria.ru/20220321/evrosoyuz-1779343003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брюссель, евросоюз, в мире
ЕС согласовал проведение в рамках союза регулярных военных учений
ЕС в рамках новой оборонной стратегии согласовал проведение регулярных военных учений
БРЮССЕЛЬ, 21 мар – РИА Новости. ЕС в рамках новой оборонной стратегии "Стратегический компас" договорился о проведении регулярных совместных учений на море и на суше, следует из опубликованного Советом ЕС документа.
Первую в истории европейскую оборонную стратегию в понедельник согласовали главы МИД и минобороны Евросоюза
на заседании в Брюсселе
. Теперь стратегию окончательно утвердят лидеры стран ЕС на саммите 24 марта.
"ЕС будет … проводить регулярные учения на море и на суше, повышать военную мобильность, укреплять гражданские и военные миссии в рамках Общей политики обороны и безопасности", - указывается в документе.
Ранее сообщалось, что в ходе общей встречи глав МИД и министров обороны ЕС в понедельник в Брюсселе планируется согласовать "Стратегический компас". Речь идет о программе, которая должна отражать цели Евросоюза в вопросах безопасности и обороны, определять соответствующие угрозы. Эта общая программа, как ожидается, должна позволить лучше реагировать на внешние кризисы, защищать ЕС, его граждан, более эффективно использовать имеющиеся возможности в оборонной сфере.