https://ria.ru/20220321/ubiystvo-1779285339.html

На Ставрополье пропавшего накануне школьника нашли мертвым

На Ставрополье пропавшего накануне школьника нашли мертвым - РИА Новости, 21.03.2022

На Ставрополье пропавшего накануне школьника нашли мертвым

На Ставрополье обнаружили тело 12-летнего мальчика с ножевыми ранениями, об исчезновении которого стало известно днем ранее, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T15:23

2022-03-21T15:23

2022-03-21T16:15

происшествия

ставропольский край

невинномысск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 21 мар — РИА Новости. На Ставрополье обнаружили тело 12-летнего мальчика с ножевыми ранениями, об исчезновении которого стало известно днем ранее, сообщила региональная прокуратура.По данным надзорного ведомства, 20 марта школьник ушел из дома и не вернулся, незамедлительно были организованы поиски подростка."Сегодня было обнаружено тело ребенка вблизи города, на пустыре", — рассказали там.По данным следственного управления СК по региону, в день исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье УК "Убийство". Региональная прокуратура взяла его на контроль.

https://ria.ru/20211118/proisshestvie-1759655778.html

ставропольский край

невинномысск

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

происшествия, ставропольский край, невинномысск, россия, следственный комитет россии (ск рф)