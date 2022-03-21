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На Ставрополье пропавшего накануне школьника нашли мертвым
На Ставрополье пропавшего накануне школьника нашли мертвым - РИА Новости, 21.03.2022
На Ставрополье пропавшего накануне школьника нашли мертвым
На Ставрополье обнаружили тело 12-летнего мальчика с ножевыми ранениями, об исчезновении которого стало известно днем ранее, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T15:23
2022-03-21T15:23
2022-03-21T16:15
происшествия
ставропольский край
невинномысск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 21 мар — РИА Новости. На Ставрополье обнаружили тело 12-летнего мальчика с ножевыми ранениями, об исчезновении которого стало известно днем ранее, сообщила региональная прокуратура.По данным надзорного ведомства, 20 марта школьник ушел из дома и не вернулся, незамедлительно были организованы поиски подростка."Сегодня было обнаружено тело ребенка вблизи города, на пустыре", — рассказали там.По данным следственного управления СК по региону, в день исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье УК "Убийство". Региональная прокуратура взяла его на контроль.
https://ria.ru/20211118/proisshestvie-1759655778.html
ставропольский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край, невинномысск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
15:23 21.03.2022 (обновлено: 16:15 21.03.2022)
На Ставрополье пропавшего накануне школьника нашли мертвым
На Ставрополье на пустыре нашли тело пропавшего накануне школьника с ножевыми ранениями