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На Ставрополье пропавшего накануне школьника нашли мертвым - РИА Новости, 21.03.2022
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На Ставрополье пропавшего накануне школьника нашли мертвым
На Ставрополье пропавшего накануне школьника нашли мертвым - РИА Новости, 21.03.2022
На Ставрополье пропавшего накануне школьника нашли мертвым
На Ставрополье обнаружили тело 12-летнего мальчика с ножевыми ранениями, об исчезновении которого стало известно днем ранее, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T15:23
2022-03-21T16:15
происшествия
ставропольский край
невинномысск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 21 мар — РИА Новости. На Ставрополье обнаружили тело 12-летнего мальчика с ножевыми ранениями, об исчезновении которого стало известно днем ранее, сообщила региональная прокуратура.По данным надзорного ведомства, 20 марта школьник ушел из дома и не вернулся, незамедлительно были организованы поиски подростка."Сегодня было обнаружено тело ребенка вблизи города, на пустыре", — рассказали там.По данным следственного управления СК по региону, в день исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье УК "Убийство". Региональная прокуратура взяла его на контроль.
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ставропольский край
невинномысск
россия
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происшествия, ставропольский край, невинномысск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
15:23 21.03.2022 (обновлено: 16:15 21.03.2022)
 
На Ставрополье пропавшего накануне школьника нашли мертвым

На Ставрополье на пустыре нашли тело пропавшего накануне школьника с ножевыми ранениями

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ
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ПЯТИГОРСК, 21 мар — РИА Новости. На Ставрополье обнаружили тело 12-летнего мальчика с ножевыми ранениями, об исчезновении которого стало известно днем ранее, сообщила региональная прокуратура.
По данным надзорного ведомства, 20 марта школьник ушел из дома и не вернулся, незамедлительно были организованы поиски подростка.
"Сегодня было обнаружено тело ребенка вблизи города, на пустыре", — рассказали там.
По данным следственного управления СК по региону, в день исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье УК "Убийство". Региональная прокуратура взяла его на контроль.
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ПроисшествияСтавропольский крайНевинномысскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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