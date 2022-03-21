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ФАС предостерегла трех туроператоров от заявлений о росте цен - РИА Новости, 21.03.2022
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Туризм
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ФАС предостерегла трех туроператоров от заявлений о росте цен
ФАС предостерегла трех туроператоров от заявлений о росте цен - РИА Новости, 21.03.2022
ФАС предостерегла трех туроператоров от заявлений о росте цен
ФАС выдала трем туроператорам предостережения в связи с публичными заявлениями о росте цен на летний отдых в России, сообщило ведомство в пятницу. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T08:24
2022-03-21T08:24
туризм
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
новости - туризм
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ФАС выдала трем туроператорам предостережения в связи с публичными заявлениями о росте цен на летний отдых в России, сообщило ведомство в пятницу."Ведомство выдало должностным лицам туроператоров "Мультитур" и "Дельфин", а также группы компаний Atelika Hotel Group предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут нарушить Закон о защите конкуренции", - говорится в сообщении.Служба отметила, что "такие прогнозы представители отрасли озвучивали в СМИ"."Публичные заявления должностных лиц о прогнозируемом повышении цен могут быть восприняты хозяйствующими субъектами, которые предоставляют туристические услуги, как руководство к действию. В результате это может привести к необоснованному росту цен и ажиотажному спросу на такие услуги", - объяснила ФАС.Служба добавила, что "зачастую изменение цен на летний отдых связано с сезонным повышением спроса". "Дополнительных объективных оснований для резкого повышения цен в связи с возникновением новых расходов на туристические поездки по России к наступлению летнего сезона может не появиться", - считает ФАС.Ведомство обратило внимание всех участников рынка на необходимость соблюдения принципов ответственного ценообразования. "Недопустимо искусственно создавать ажиотажный спрос с целью необоснованного повышения цен. При обнаружении признаков противоправного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными туроператорами ФАС России незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования и будет пресекать недобросовестные практики", - предупредила служба.
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), новости - туризм
08:24 21.03.2022
 
ФАС предостерегла трех туроператоров от заявлений о росте цен

ФАС выдала предостережение трем туроператорам о недопустимости заявлений о росте цен

© Pixabay / Oleg MityukhinПляж в городе Аланья, Турция
Пляж в городе Аланья, Турция - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© Pixabay / Oleg Mityukhin
Пляж в городе Аланья, Турция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ФАС выдала трем туроператорам предостережения в связи с публичными заявлениями о росте цен на летний отдых в России, сообщило ведомство в пятницу.
"Ведомство выдало должностным лицам туроператоров "Мультитур" и "Дельфин", а также группы компаний Atelika Hotel Group предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут нарушить Закон о защите конкуренции", - говорится в сообщении.
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Служба отметила, что "такие прогнозы представители отрасли озвучивали в СМИ".
"Публичные заявления должностных лиц о прогнозируемом повышении цен могут быть восприняты хозяйствующими субъектами, которые предоставляют туристические услуги, как руководство к действию. В результате это может привести к необоснованному росту цен и ажиотажному спросу на такие услуги", - объяснила ФАС.
Служба добавила, что "зачастую изменение цен на летний отдых связано с сезонным повышением спроса". "Дополнительных объективных оснований для резкого повышения цен в связи с возникновением новых расходов на туристические поездки по России к наступлению летнего сезона может не появиться", - считает ФАС.
Ведомство обратило внимание всех участников рынка на необходимость соблюдения принципов ответственного ценообразования. "Недопустимо искусственно создавать ажиотажный спрос с целью необоснованного повышения цен. При обнаружении признаков противоправного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными туроператорами ФАС России незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования и будет пресекать недобросовестные практики", - предупредила служба.
 
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