https://ria.ru/20220321/turoperatory-1779200689.html

ФАС предостерегла трех туроператоров от заявлений о росте цен

ФАС предостерегла трех туроператоров от заявлений о росте цен - РИА Новости, 21.03.2022

ФАС предостерегла трех туроператоров от заявлений о росте цен

ФАС выдала трем туроператорам предостережения в связи с публичными заявлениями о росте цен на летний отдых в России, сообщило ведомство в пятницу. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T08:24

2022-03-21T08:24

2022-03-21T08:24

туризм

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

новости - туризм

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ФАС выдала трем туроператорам предостережения в связи с публичными заявлениями о росте цен на летний отдых в России, сообщило ведомство в пятницу."Ведомство выдало должностным лицам туроператоров "Мультитур" и "Дельфин", а также группы компаний Atelika Hotel Group предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут нарушить Закон о защите конкуренции", - говорится в сообщении.Служба отметила, что "такие прогнозы представители отрасли озвучивали в СМИ"."Публичные заявления должностных лиц о прогнозируемом повышении цен могут быть восприняты хозяйствующими субъектами, которые предоставляют туристические услуги, как руководство к действию. В результате это может привести к необоснованному росту цен и ажиотажному спросу на такие услуги", - объяснила ФАС.Служба добавила, что "зачастую изменение цен на летний отдых связано с сезонным повышением спроса". "Дополнительных объективных оснований для резкого повышения цен в связи с возникновением новых расходов на туристические поездки по России к наступлению летнего сезона может не появиться", - считает ФАС.Ведомство обратило внимание всех участников рынка на необходимость соблюдения принципов ответственного ценообразования. "Недопустимо искусственно создавать ажиотажный спрос с целью необоснованного повышения цен. При обнаружении признаков противоправного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными туроператорами ФАС России незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования и будет пресекать недобросовестные практики", - предупредила служба.

https://ria.ru/20220321/oteli-1778870859.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), новости - туризм